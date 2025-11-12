Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

El a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România şi a arătat că Executivul susţine iniţiativele UE de creştere a competitivităţii europene axate pe simplificarea legislaţiei, asigurarea securităţii energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce priveşte energia electrică, şi asigurarea unor preţuri la energie acceptabile.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a participat astăzi la reuniunea cu şefii de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, organizată în contextul exercitării de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE (semestrul II 2025). Prim-ministrul a adresat felicitări Preşedinţiei daneze a Consiliului, aflate deja într-o etapă avansată a mandatului său, pentru eforturile depuse pe două direcţii de acţiune importante în plan european: securitatea şi apărarea şi, respectiv, dezvoltarea economică şi competitivitatea”, a transmis, miercuri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

În intervenţia sa, Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

Potrivit sursei citate, în domeniul economic acestea sunt axate pe readucerea României într-un cadru fiscal care să stabilizeze finanţele ţării şi să creeze condiţiile pentru dezvoltarea şi creşterea economică în anii următori. Accentul este pus, la acest moment, pe măsurile de reducere a deficitului bugetar, implementarea PNRR revizuit, care va susţine în continuare investiţii în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei, şi, respectiv, pe continuarea procesului de reformă a administraţiei.

”În ceea ce priveşte consolidarea securităţii României, obiectivul Guvernului este de a moderniza dotarea armatei şi de a relansa industria românească de apărare, utilizând inclusiv oportunităţile oferite de programul SAFE, unde România dispune de o alocare semnificativă. În acest cadru, România este angajată în dezvoltarea industriei naţionale prin transfer de tehnologie, dar şi prin investiţii în infrastructura civilo-militară”, a arătat Guvernul.

Totodată, premierul a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România, iar adoptarea Strategiei UE aduce un mesaj politic deosebit de important cu privire la relevanţa acordată regiunii, mai ales în contextul impactului destabilizator al agresiunii ruse. România va continua să susţină Ucraina, inclusiv eforturile care sa ducă la o pace de durată şi justă.

De asemenea, în contextul lansării recente de către Comisia Europeană a Pachetul de Extindere pentru 2025, Ilie Bolojan a arătat că România susţine procesul de extindere şi că este nevoie de soluţii astfel încât Republica Moldova, dar şi Ucraina, să deschidă, cât mai curând posibil, clusterele din cadrul negocierilor de aderare la UE.

”În ceea ce priveşte agenda economică a Uniunii, Guvernul României susţine iniţiativele UE de creştere a competitivităţii europene axate pe simplificarea legislaţiei, asigurarea securităţii energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce priveşte energia electrică, şi asigurarea unor preţuri la energie acceptabile. De asemenea, trebuie găsite soluţii flexibile pentru procesul de decarbonizare, astfel încât acesta să nu afecteze competitivitatea companiilor, dar şi cetăţenii. Un ultim punct a vizat aderarea la OCDE, prim-ministrul mulţumind statelor membre pentru sprijinul constant în atingerea obiectivului României de aderare în anul 2026”, mai scrie în comunicat.

