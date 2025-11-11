Nicuşor Dan: Traversăm cea mai gravă criză de securitate în Europa după al Doilea Război Mondial

11-11-2025 | 13:15
Nicusor Dan
Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.

Mihaela Ivăncică

El a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost şi este prezentă alături de aliaţi şi parteneri.

Şeful statului a menţionat că 11 noiembrie are o simbolistică deosebită - în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistiţiului dintre Puterile Antantei şi Germania. De asemenea, în România comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operaţii din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogoraşi.

"Faptul că, în prezent, ţara noastră este un stat independent şi suveran, respectat la nivel internaţional şi parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor şi, de multe ori, jertfei supreme pe care ostaşii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagraţiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operaţii. Ne exprimăm recunoştinţa pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi pentru toţi ostaşii români care cu hotărâre, devotament şi eroism au luptat în Războiul pentru Independenţa României şi în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului", a transmis Nicuşor Dan, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele a felicitat echipa Invictus pentru rezultatele din Canada.

"Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. În pofida efectelor negative ale acţiunilor agresive ale Federaţiei Ruse la nivel european, ţara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuţie substanţială la securitatea regională şi euroatlantică", a subliniat Nicuşor Dan. 

