(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City

Advertoriale
10-11-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Compania Bitdefender devine partenerul exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari.Unite de pasiunea pentru performanță și excelență tehnologică, cele două branduri marchează o nouă etapă a parteneriatului început acum trei ani.

autor
Stirileprotv

Ciprian Istrate, Senior Vice President, Bitdefender: „Bitdefender demonstrează că inteligența din România poate câștiga încrederea a milioane de oameni și companii din întreaga lume”.

Logo-ul Bitdefender apare pe elemente esențiale de siguranță ale piloților Ferrari, simbolizând angajamentul companiei pentru protecție și încredere în lumea digitală. Monopostul Ferrari adus la București poate fi văzut în luna noiembrie la Băneasa Shopping City.

Sursa: BitDefender

Etichete: bitdefender, advertorial,

Dată publicare: 10-11-2025 19:33

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Raiffeisen Bank și ASE promovează educația financiară digitală a tinerilor
Advertoriale
(P) Raiffeisen Bank și ASE promovează educația financiară digitală a tinerilor

Raiffeisen Bank România și Academia de Studii Economice din București au lansat studiul „Educația tinerilor în scopul prevenției fraudelor financiare online”. Demersul care evidențiază importanța educației financiare digitale în rândul noilor generații.  

(P) Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor
Advertoriale
(P) Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor

Intesa Sanpaolo Bank anunță încheierea procesului de fuziune prin absorbție a First Bank, consolidând astfel prezența grupului pe piața financiar-bancară locală.

(P) Intesa Sanpaolo Bank România, mesaj adresat clienților transferați de la First Bank
Advertoriale
(P) Intesa Sanpaolo Bank România, mesaj adresat clienților transferați de la First Bank

Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienților First Bank către infrastructura sa operațională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025.

Recomandări
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliției, în încercarea de a găsi o nouă formă a legii privind pensionarea magistraților care să mulțumească pe toată lumea.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28