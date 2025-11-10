(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City

Compania Bitdefender devine partenerul exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari.Unite de pasiunea pentru performanță și excelență tehnologică, cele două branduri marchează o nouă etapă a parteneriatului început acum trei ani.

Ciprian Istrate, Senior Vice President, Bitdefender: „Bitdefender demonstrează că inteligența din România poate câștiga încrederea a milioane de oameni și companii din întreaga lume”.

Logo-ul Bitdefender apare pe elemente esențiale de siguranță ale piloților Ferrari, simbolizând angajamentul companiei pentru protecție și încredere în lumea digitală. Monopostul Ferrari adus la București poate fi văzut în luna noiembrie la Băneasa Shopping City.

Sursa: BitDefender Etichete: , , Dată publicare: 10-11-2025 19:33



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.