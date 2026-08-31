Turiștii l-au filmat și fotografiat, luni, la o terasă de pe o insulă grecească în compania unui cuplu, consumând o băutură ținută în frapieră, aparent cu alcool. Imaginile foto și video au fost transmise către Știrile PRO TV. La scurt timp după publicarea acestui articol, Sorin Oprescu a transmis Știrilor PRO TV că „că se simte bine și că încearcă să ducă o viață normală”.

În noiembrie anul trecut judecătorii Curții de Apel din Salonic au respins extrădarea fostului edil, iar printre motivele invocate de avocații săi, a fost și starea sa precară de sănătate. Sorin Oprescu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Amintim că, fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut în octombrie 2025 în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

În noiembrie anul trecut judecătorii Curții de Apel din Salonic au respins extrădarea fostului edil, iar printre motivele invocate de avocații săi, a fost și starea sa precară de sănătate. Sorin Oprescu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Amintim că, fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut în octombrie 2025 în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Responsabilii de la București au încercat, pentru a doua oară, să îl aducă în țară, după ce, în 2022, grecii au respins solicitarea, sub pretextul că la noi sunt condiții precare de detenție.

În momentul în care a fost prins, Oprescu își aștepta un prieten pe aeroportul din Salonic.

Sorin Oprescu a fost dus încătușat la Parchetul Curții de Apel din Salonic. Acolo, un procuror a analizat atât solicitările autorităților din România cât și pe cele depuse de avocatul fostului primar al Capitalei. Oprescu vrea să rămână în Grecia.

„Unde să plec din Grecia! Eu nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten. Asta e!”, declara anul trecut Sorin Oprescu

Sorin Oprescu are în prezent 73 de ani și acuză mai multe probleme de sănătate.

„Am o serie întreagă de lucruri destul de serioase, încerc să nu le fac public. Mai e o rămășiță de bun-simț”, a mai spus el în acel moment.

Oprescu a fugit în Grecia în urmă cu trei ani, cu puţin timp înainte să fie condamnat la 10 ani si 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. A fost prins la scurt timp în Grecia, însă un judecător a respins atunci solicitarea de trimitere în România, după ce fostul edil-șef a invocat condițiile precare de detenție din țară.

În 2025, Radu Marinescu, ministrul Justiției de atunci, a declarat că acest argument nu se mai susține, condițiile din penitenciarele din România sunt la standarde europene.

După ce i-a fost verificată identitatea Sorin Oprescu a fost plasat sub control judiciar. Asta până când instanța elenă va decide dacă îl va preda sau nu.

Tot în 2025, Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Motivul invocat de judecători este că una din infracţiunile pentru care Oprescu a fost condamnat definitiv în anul 2022, respectiv abuzul în serviciu, a fost dezincriminată parţial de Curtea Constituţională.