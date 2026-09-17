Vor fi gândite astfel încât să aibă mai multă verdeață și trasee pietonale, dar mai puțin spațiu pentru mașini. O parte ar trebui să fie gata anul viitor.

Suntem în Piața Italiană, o zonă care în trecut era plină de mașini, dar care acum este folosită pentru activități în aer liber. De când se întâmplă asta, au apărut aici mai multe afaceri.

Corespondent PROTV: „Aici vedem deja cum poate fi transformat un astfel de spațiu într-un loc pentru oameni. Zona a fost reamenajată și găzduiește periodic evenimente. Este un exemplu pe care administrația vrea să îl extindă, prin reamenajarea altor zece piațete, iar astfel de zone să devină mai mult decât simple locuri de trecere.”

Cele zece piațete vor trece prin astfel de transformări. Vor fi locuri cu mai multă vegetație, unde oamenii vor putea să socializeze și unde vor avea trasee pietonale mai ușor de folosit. În prezent sunt pline de mașini și arată ca niște parcări.

Edgar Chismorie, urbanist: „Ne dorim tot mai multe spații umbrite. Soluțiile propun plantații de arbori, dar și suprafețe înierbate în aceste piațete, care pot funcționa și ca sisteme naturale de captare a apelor.”

După finalizarea proiectului, cele zece piațete ar trebui să funcționeze ca o rețea de spații publice de cartier și ar putea să atragă inclusiv turiști dornici să descopere zonele istorice ale Bucureștiului.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Oamenii sunt sufocați de mașini în zona de centru a orașului și trebuie să regăsim acest echilibru. Trebuie să aibă și copilul unde să se joace dacă va coborî din bloc, trebuie să aibă și vizitatorul de la cafeneaua de alături posibilitatea de a ajunge aici. Majoritatea mașinilor nu aparțin celor din zonă, de aceea am zis că vrem să prioritizăm rezidenții în ceea ce privește locurile de parcare.”

Lucrările vor începe anul viitor, iar cel puțin jumătate ar trebui să fie gata tot atunci.