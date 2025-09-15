Un pompier beat căruia i-a luat foc apartamentul i-a agresat pe colegii veniți să stingă focul și apoi a atacat 3 polițiști

Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost arestat preventiv, chiar de Ziua Pompierilor. Subofițerul este acuzat că ar fi atacat și rănit mai mulți polițiști.

A ajuns la secție după ce inițial și-ar fi agresat inclusiv colegii veniți să îl salveze, deoarece îi luase foc locuința.

În anchetă, individul a mărturisit că nu își mai amintește nimic, pentru că ar fi fost mult prea beat.

Intervenția pompierilor chemați să stingă un incendiu izbucnit într-un apartament din zona Bucur Obor s-a transformat într-un scandal monstru chiar din pricina locatarului, angajat la rândul lui într-un detașament al Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Bărbatul, un plutonier în vârstă de 28 de ani, ar fi băut peste măsură și și-ar fi pierdut cumpătul în momentul în care partenera lui a plecat de acasă împreună cu copilul lor. Din acest motiv, una dintre ipoteze este că singur ar fi dat foc locuinței.

Corespondent Știrile ProTV: „Subofițerul din ISU București-Ilfov, susțin anchetatorii, ar fi început să devină agresiv cu propriii săi colegi veniți să stingă incendiul și, mai ales, să împiedice extinderea flăcărilor la celelalte locuințe. Așa că aceștia au chemat în ajutor mai multe echipaje de poliție.”

Vecină: „Se pare că devenise ușor recalcitrant și l-au încătușat, l-au pus în mașină.”

În Secția 8 de Poliție, unde a fost dus încătușat, lucrurile au scăpat de sub control. Pompierul a atacat trei subofițeri.

Locotenent colonel George Nica, procuror militar: „A reușit să își desfacă una dintre cătușele cu care era încătușat și a lovit cu pumnul, în zona capului, trei polițiști.”

Doi dintre agenți au fost transportați de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, unde au primit îngrijiri medicale și și-au scos certificate medico-legale. Apoi au depus mărturie împotriva agresorului.

Mărturia unuia dintre polițiștii răniți: „S-a întors cu fața către noi și a început să ne lovească cu pumnii. Mie mi-a dat un pumn în zona capului, iar apoi am observat cum acesta l-a lovit și pe C., tot în zona capului, care a început să sângereze instantaneu. În această perioadă de imobilizare, l-a lovit și pe colegul meu A., tot în zona capului, moment în care l-am văzut cum a căzut din picioare, cel mai probabil în urma loviturii primite.”

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru violența cu care i-a atacat pe agenții de poliție, chiar în interiorul secției 8, subofițerul a fost reținut sub acuzația de ultraj. Iar un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Militar București a emis, chiar de Ziua Pompierilor, pe numele său, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.”

La audieri, pompierul a declarat că nu își amintește prea multe, dar susține că regretă cele întâmplate.

Parchetul Militar București i-ar putea deschide încă un dosar penal, pentru distrugere calificată, dacă se va dovedi că tot el a provocat incendiul din locuință. Până atunci, a fost suspendat din funcție.

