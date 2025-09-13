Un șofer beat a izbit violent trei mașini parcate pe o stradă din București, în timp ce fugea de poliție. Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 21 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut accident, în Sectorul 3 al Capitalei, în timp ce fugea de poliție.

Oamenii legii au încercat să-l oprească, vineri noapte, după ce l-au văzut circulând haotic. Șoferul și-a continuat drumul, așa că agenții au pornit imediat pe urmele lui.

În goana nebună, individul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit violent de trei autoturisme parcate. Etilotestul a indicat o alcolemie de 1,09.

Șoferul a fost condus la Institutul de Medicină Legală, pentru analize de sânge. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

