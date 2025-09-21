Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul
Grav accident în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins cum un cetățean congolez, băut, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp.
Mai întâi a intrat într-un refugiu de tramvai. Vehiculul s-a oprit în gardul unei case de pariuri, pe care l-a distrus.
Șoferul, în vârstă de 33 de ani, a rămas blocat în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor.
A fost scos conștient din caroseria distrusă și transportat la spital pentru îngrijiri. Etilotestul a indicat 0,51 la mie în cazul său.
Pagubele materiale se ridică la aproximativ 6.000 de lei, potrivit proprietarului casei de pariuri.