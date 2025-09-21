Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

Grav accident în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins cum un cetățean congolez, băut, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp.

Mai întâi a intrat într-un refugiu de tramvai. Vehiculul s-a oprit în gardul unei case de pariuri, pe care l-a distrus.

Șoferul, în vârstă de 33 de ani, a rămas blocat în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

A fost scos conștient din caroseria distrusă și transportat la spital pentru îngrijiri. Etilotestul a indicat 0,51 la mie în cazul său.

Pagubele materiale se ridică la aproximativ 6.000 de lei, potrivit proprietarului casei de pariuri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













