Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

21-09-2025 | 09:19
Grav accident în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins cum un cetățean congolez, băut, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp.

Mădălina Stețco

Mai întâi a intrat într-un refugiu de tramvai. Vehiculul s-a oprit în gardul unei case de pariuri, pe care l-a distrus.

Șoferul, în vârstă de 33 de ani, a rămas blocat în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

A fost scos conștient din caroseria distrusă și transportat la spital pentru îngrijiri. Etilotestul a indicat 0,51 la mie în cazul său.

Pagubele materiale se ridică la aproximativ 6.000 de lei, potrivit proprietarului casei de pariuri.

Toto Dumitrescu
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
