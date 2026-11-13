El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs pe Drumul Naţional 25, în localitatea Iveşti, unde şoferul nu s-ar fi conformat semnalelor regulamentare de oprire efectuate de un echipaj de poliţie, continuându-şi deplasarea până când ar fi acroşat un alt autoturism.

"În urma probatoriului administrat, s-a stabilit că în dimineaţa zilei de 12 noiembrie a.c., bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe DN 25, pe raza localităţii de domiciliu, nu s-ar fi conformat semnalelor regulamentare de oprire efectuate de echipajul de poliţie, continuându-şi deplasarea până în momentul în care ar fi acroşat şi avariat un autoturism. În scurt timp, conducătorul auto a fost oprit şi imobilizat de poliţişti", a transmis IPJ Galaţi.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentraţie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele probelor biologice au stabilit o alcoolemie de 2,91 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul a fost reţinut, iniţial, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar, ulterior, faţă de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.