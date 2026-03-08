Dar simpatica pisică este utilă sistemului imunitar uman. Așadar avem motive să o ținem în casă.

În peste 50% dintre locuințele din România toarce o pisică. Alergia la proteinele din salivă ori din urina pisicilor este una dintre cele mai frecvente. Apare și dacă nhu aveți pisică în casă. Ne explică medicul alergolog Brîndușa Petruțescu:

Dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Alergenul de pisică e ubicuitar, adică se găsește în praf și în casele care nu au pisică, prin expunere constată pot să apară rinita, conjunctivita și crize de astm”.

Alergicii la pisică fac așa numite reacții încrucișate cu preaparatele din carne de porc. Se numește sindromul pisică-porc:

Dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Adică pot să apară mâncărimi în gură, umflarea buzelor, foarte rar șoc anafilactic și nu există tratament. Carnea trebuie evitată sau prepararea termică să fie intensă pentru a distruge aceste proteine. Proteinele sunt denaturate prin temperaturi mari, o friptura de porc bine preparată ar trebui să nu facă probleme unui alergic. Avem imunoterapie și pentru alergia la pisica, dar sub formă de picături sublingual, 3 ani trebuie făcut tratamentul”.

Alergenele de la pisică provin din salivă și din urină. Dacă pisica își face nevoile în litieră, în casă, se vor ridica în aer concentrații mari de alergen. Vorbim de proteine care rămân în aer.

Și totuși, nu aveți motive să vă feriți o pisică, spun noile studii. La bloc, aduceți toate beneficiile mediului de la țară cu o pisică. Adică vă țineți sistemul imunitar îndreptat în direcția corectă. Nu dispus să determine alergii.

Pe blana unei pisici, care merge și afară, apar specii diverse de bacterii. Acestea produc așa numitele endotoxine. În contact cu sistemul de apărare uman, determină un răspuns normal - răspunsul antibacterian. Și nu lasă sistemul imunitar să o ia pe calea greșită, pe calea alergiilor.