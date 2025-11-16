Bucătarii s-au întrecut cu preparate din carne de porc la Băile Felix. „Cu asemenea bunătăți să ținem post, nu se poate”

16-11-2025 | 08:59
Preparatele din carne de porc sunt vedete în Băile Felix, unde mai mulți bucătari se întrec în acest weekend. Pe grătare au sfârâit cârnați, fripturi, dar au fost gătite și alte mâncăruri cu specific local, precum toroșul.

Călin Ardelean

Stațiunea Băile Felix s-a umplut în acest weekend de mirosul preparatelor din carne de porc. Bucătari au fost participanții la edițiile anterioare ale festivalului.

Și anul acesta au adus mâncăruri apetisante, inclusiv specifice zonei.

Participant: „Pomana porcului, tocană, cârnați la grătar, proaspăt, din porc, și niște platou tradițional.”

Participant:Ciolanu moțului, toroș, cârnați, friptură. Cu vin bun făcut la Avram Iancu.”

Participant: „Toroș, cu varză și carne, pcișcă, tradițional, din zona Sălajului, călbași cu orez și cu păsat, jumări, mămăligă cu brânză.”

Chiar dacă suntem în Postul Crăciunului, oamenii au gustat câte puțin din tot.

Femeie:Am mâncat cârnați, caltaboși, șorici, jumări, toroș, pâine de-aia bună, am băut pălincă. Nu țin post, cu asemenea bunătăți să ținem post, nu se poate.”

Nicolae Pop, organizator D'ale Porcului:Se vede că în concurs sunt echipe care au câștigat locul întâi, doi sau trei, la primele 11 ediții. Se vede din cum sunt organizați, din ce produse prepară.”

Evenimentul se încheie duminică, iar muzica și dansul sunt incluse în meniu.

Sursa: Pro TV

festival, porc, baile felix

16-11-2025 08:58

