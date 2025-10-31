Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

„Este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat”, a declarat Mastan, promițând o analiză internă și măsuri pentru evitarea unor situații similare în viitor, transmite news.ro.

„Scuze publice și lecții învățate”

„În calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a spus Mastan.

El a recunoscut că, deși formal exista temei legal – depășirea protocolului de manifestare – particularitățile emoționale ale evenimentului ar fi trebuit să prevaleze. „Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă.”

Jandarmeria, alături de victimele Colectiv

Mastan a reamintit rolul instituției în tragedia din 30 octombrie 2015 și la comemorările ulterioare: „Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.”

Context: Amendă controversată la 10 ani de la Colectiv

Incidentul a avut loc joi seara, la evenimentul de comemorare a 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, care a ucis 65 de persoane și a rănit sute. Organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei pentru prelungirea manifestării peste ora aprobată, ducând la indignare publică și critici la adresa lipsei de sensibilitate a forțelor de ordine.

Cazul ridică întrebări privind protocoalele Jandarmeriei la manifestări emoționale, dar și despre respectul instituțiilor pentru memoria victimelor Colectiv – un simbol al corupției și incompetenței statului român.

