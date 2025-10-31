Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Marian Rădună a afirmat, vineri, printr-o postare pe Facebook, că va contesta amenda pe care a primit-o şi că îi va face plângere la Parchetul Militar agentului constatator.

Răspunsul Jandarmeriei

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va analiza dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii.

„Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există şi noţiunea de spirit al legii, care presupune înţelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită - acela de a menţine ordinea publică, dar şi de a proteja drepturile şi demnitatea cetăţenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înţeles pe deplin spiritul legii şi particularităţile contextului - un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoţional şi simbolic", se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

Sursa menţionează totuşi că, din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul privind manifestarea publică.

„Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor, instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment", arată comunicatul.

Jandarmeria transmite condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii, şi garantează că, în urma verificărilor aflate în desfăşurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echităţii şi al respectului faţă de cetăţeni.

