Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Stiri actuale
30-10-2025 | 10:47
ranit, ars, Colectiv
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

autor
Aura Trif

Rogobete a recunoscut că centrele specializate pentru tratarea marilor arși nu au fost începute decât în 2015–2016, iar în 2022 au fost demarate oficial de echipa sa.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu… și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine. E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România. Simt rușine uneori.

O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri.

Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări. Ei au ținut vie flacăra speranței în sistemul de sănătate românesc.Astăzi, România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta”, a scris Ministerul Sănătății pe pagina de Facebook.

Citește și
Nicusor Dan, Colectiv
Nicușor Dan, despre tragedia din Colectiv: ”Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”

Ministrul a transmis un mesaj emoționant pentru victimele tragediei: „După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da… se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!”

Construcția celor 3 mari centre de arși a început abia în 2023, după cum precizează un comunicat al Ministerului Sănătății.

Recent, șeful DSU din 2015, dar și zece ani mai târziu, Raed Arafat, a fost întrebat dacă nu este „ruşinos” faptul ca, la 10 ani de la Colectiv, România să nu aibă un centru pentru mari arşi. „Este foarte simplu răspunsul la această întrebare. Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi”, a răspuns Arafat.

În momentul de față, pacienții din România care au arsuri pe tot corpul sunt trimiși la tratament în străinătate.

Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: spital, ministerul sanatatii, colectiv, sfarsitul lumii,

Dată publicare: 30-10-2025 10:47

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO
Stiri actuale
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Clubul Colectiv, la zece ani de la tragedie. FOTO

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în Clubul Colectiv din Capitală.

Nicușor Dan, despre tragedia din Colectiv: ”Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre tragedia din Colectiv: ”Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”

Președintele Nicușor Dan a fost prezent, joi dimineață, la sediul fostului club Colectiv din București, unde în urmă cu 10 ani s-a produs un incendiu, în urma căruia au murit 65 de oameni.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28