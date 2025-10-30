Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

Rogobete a recunoscut că centrele specializate pentru tratarea marilor arși nu au fost începute decât în 2015–2016, iar în 2022 au fost demarate oficial de echipa sa.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu… și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani – atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Și nu e despre mine. E despre o echipă întreagă și despre toți cei care nu au renunțat să creadă că se poate și în România. Simt rușine uneori.

O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri.

Medici, asistente, brancardieri – cei care și-au făcut datoria cu inima, chiar și atunci când statul părea că i-a uitat. Lor le datorez respectul meu și al întregii țări. Ei au ținut vie flacăra speranței în sistemul de sănătate românesc.Astăzi, România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta”, a scris Ministerul Sănătății pe pagina de Facebook.

Ministrul a transmis un mesaj emoționant pentru victimele tragediei: „După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da… se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!”

Construcția celor 3 mari centre de arși a început abia în 2023, după cum precizează un comunicat al Ministerului Sănătății.

Recent, șeful DSU din 2015, dar și zece ani mai târziu, Raed Arafat, a fost întrebat dacă nu este „ruşinos” faptul ca, la 10 ani de la Colectiv, România să nu aibă un centru pentru mari arşi. „Este foarte simplu răspunsul la această întrebare. Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi”, a răspuns Arafat.

În momentul de față, pacienții din România care au arsuri pe tot corpul sunt trimiși la tratament în străinătate.

