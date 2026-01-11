Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate

Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.

Erich von Daniken a încetat din viaţă sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elveţiană Berna.

Autorul a devenit celebru prin teoriile sale

Autorul de bestselleruri a scris zeci de cărţi despre el însuşi şi despre ceea ce el considera a fi urme ale extratereştrilor pe Pământ. Printre altele, el a afirmat teoria că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereştrilor.

Pe canalul său de YouTube, scriitorul, bucătar de profesie, a ţinut numeroase prelegeri despre vizitatori din spaţiu în antichitate, pe care oamenii din acea vreme îi considerau zei. El a discutat, de asemenea, aspecte precum existenţa la extratereştri a aceloraşi organe sexuale ca şi la oameni.

Cărțile sale au reinterpretat istoria

În 1968, în primii ani ai erei spaţiale, a fost publicată prima sa carte, intitulată „Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului". În aceasta, el interpreta misterele umanităţii ca dovezi ale unor vizite extraterestre.

Pentru el, relatarea biblică a profetului Ezechiel despre apariţia lui Dumnezeu pe Muntele Sinai nu era altceva decât aterizarea unei nave spaţiale.

Von Daniken a fost autodidact. A lucrat ca bucătar, chelner, barman şi hotelier.

Timp de decenii, s-a dedicat studiului rapoartelor şi cărţilor şi a întreprins sute de călătorii, adesea aventuroase, pentru a căuta şi documenta presupusele urme ale extratereştrilor pe Pământ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













