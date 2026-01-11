Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate

11-01-2026 | 16:22
Erich von Daniken
Getty

Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.

Erich von Daniken a încetat din viaţă sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elveţiană Berna.

Autorul a devenit celebru prin teoriile sale

Autorul de bestselleruri a scris zeci de cărţi despre el însuşi şi despre ceea ce el considera a fi urme ale extratereştrilor pe Pământ. Printre altele, el a afirmat teoria că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereştrilor.

Pe canalul său de YouTube, scriitorul, bucătar de profesie, a ţinut numeroase prelegeri despre vizitatori din spaţiu în antichitate, pe care oamenii din acea vreme îi considerau zei. El a discutat, de asemenea, aspecte precum existenţa la extratereştri a aceloraşi organe sexuale ca şi la oameni.

Cărțile sale au reinterpretat istoria

În 1968, în primii ani ai erei spaţiale, a fost publicată prima sa carte, intitulată „Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului". În aceasta, el interpreta misterele umanităţii ca dovezi ale unor vizite extraterestre.

colaj semne
Cele mai ciudate semne de circulație rutieră. De la atenționarea pentru arici sau canguri, la vaci răpite de extratereștri

Pentru el, relatarea biblică a profetului Ezechiel despre apariţia lui Dumnezeu pe Muntele Sinai nu era altceva decât aterizarea unei nave spaţiale.

Von Daniken a fost autodidact. A lucrat ca bucătar, chelner, barman şi hotelier.

Timp de decenii, s-a dedicat studiului rapoartelor şi cărţilor şi a întreprins sute de călătorii, adesea aventuroase, pentru a căuta şi documenta presupusele urme ale extratereştrilor pe Pământ.

Sursa: Agerpres

