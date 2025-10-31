Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi

31-10-2025 | 07:35
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că forma de respect a lumii politice pentru tragedia de la Colectiv ar fi însemnat, printre altele, ca ţara noastră să aibă şi un spital funcţional după 10 ani, care să trateze marii arşi.

Anca Ungureanu

"Am fost astăzi, am depus un buchet de flori şi nu pot decât să spun ca Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au pierit în această tragedie. Transmit toată compasiunea mea acestor familii şi, cum să spun, sunt lucruri care depind de noi, cele mai multe în politica internă, şi sunt lucruri care nu depind de noi, multe din politica externă", a spus Bolojan, la un post tv, întrebat în legătură cu tragedia de la Colectiv, transmite Agerpres.

Bolojan a adăugat că ţara noastră nu are, la 10 ani de la Colectiv, un spital funcţional care să trateze marii arşi.

"Dar forma de respect a lumii politice pentru această tragedie ar fi însemnat, printre altele, să ai şi un spital funcţional după 10 ani, care să trateze marii arşi. Şi faptul că nu-l avem, din păcate, arată care a fost forma noastră de respect. Mai mult de atâta, ce pot să spun?", a afirmat premierul.

65 de tineri au murit 

S-au împlinit 10 ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv, care avea să schimbe România pentru totdeauna. 65 de tineri și-au pierdut viața atunci, iar alți zeci au rămas cu răni adânci pe trup și în suflet.

A trecut deja un deceniu de durere, de întrebări fără răspuns, de promisiuni politice uitate și de luptă pentru adevăr.

În noaptea de 30 octombrie 2015, un incendiu izbucnit în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity a mistuit clubul Colectiv în doar 153 de secunde.

Douăzeci și șapte de oameni au murit pe loc, iar alți 38 în spitale din țară și străinătate din cauza complicațiilor și a infecțiilor nozocomiale.

Din cei cinci membri ai formației Goodbye to Gravity, doar unul a supraviețuit: solistul Andrei Găluț. În acea noapte a murit acolo și logodnica lui.
 

