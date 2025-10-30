10 ani de la tragedia din Colectiv. Mesajul unui supraviețuitor: „La capătul fiecărui drum foarte greu poate exista lumină”

Se împlinesc zece ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv, care avea să schimbe România pentru totdeauna. Șaizeci și cinci de tineri și-au pierdut viața atunci, iar câteva zeci au rămas cu răni adânci, pe trup și în suflet.

Sunt deja zece ani de durere, de întrebări fără răspuns, de promisiuni politice uitate și de luptă pentru adevăr.

România tot nu are centre funcționale pentru marii arși, ca și cum nu am vrea să învățăm nimic.

În noaptea de 30 octombrie 2015, un incendiu izbucnit în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity a mistuit clubul Colectiv în doar 153 de secunde.

Douăzeci și șapte de oameni au murit pe loc, iar alți 38 în spitale din țară și străinătate din cauza complicațiilor și a infecțiilor nozocomiale.

Din cei cinci membri ai formației Goodbye to Gravity, doar unul a supraviețuit: solistul Andrei Găluț.

În acea noapte a murit acolo și logodnica lui.

Zece ani s-a retras în tăcere și suferință. Dar acum a dat o nouă formă și un nou înțeles unor melodii pe care le-a cântat pe scenă în acea seară de coșmar.

Suferința rămasă răzbate din fiecare acord.

La 10 ani de la tragedie, 10 dintre supraviețuitorii de la Colectiv, printre care și Andrei Găluț, au lansat „The Memento Project” și au reorchestrat două piese emblematice Goodbye to Gravity.

Fondurile strânse vor fi donate unei asociații care sprijină victimele arsurilor.

Din proiect face parte și Alexandru Penescu, avocat și muzician pasionat. Și el a suferit arsuri grave atunci.

Alexandru Penescu, supraviețuitor Colectiv: „A fost cumva ca o reuniune de familie. Și toți am fost mânați de același scop comun, acela de a transmite ce avem de spus prin muzică și nu prin dramă.”

După zeci de intervenții chirurgicale, cinci săptămâni de comă, dureri fizice cumplite, Alex se consideră totuși norocos: el a supraviețuit.

Alexandru Penescu, supraviețuitor Colectiv: „Variantele sunt: să fii doborât de situație sau să o dobori tu pe ea. Și eu am ales a doua variantă. Drumul a fost greu, încă e greu, mă așteaptă multe intervenții, relativ curând. La capătul fiecărui drum foarte greu poate exista lumină, poate exista vindecare, credință, speranță.”

Alexandru Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, avea doar 33 de ani când și-a pierdut viața.

Nicoleta Teodorescu, mătușa lui Alexandru Pascu: „Alex a fost sufletul meu și a fost și acum. Din păcate, părinții au murit între timp, după ce a murit Alexandru, pentru că au fost foarte supărați, stresați. L-am iubit de când era mic.”

La zece ani distanță, România nu are încă spitale pregătite să trateze marii arși.

În continuare, pacienții cu arsuri grave sunt trimiși în străinătate, iar secțiile dedicate sunt insuficiente sau nefuncționale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „La 10 ani de la Colectiv nu avem încă un centru pentru mari arși finalizat, însă la 10 de la Colectiv avem în construcție trei centre de arși grav. Unul la Timișoara, a cărui construcție va fi finalizată anul acesta în decembrie, estimăm noi, și primul pacient cu arsuri grave va putea fi tratat undeva în februarie, cel târziu martie, după obținerea tuturor avizelor de funcționare.”

Corespondent Știrile ProTV: „Oamenii continuă să vină aici, să aprindă lumânări și să depună flori, la zece ani de la tragedie. În aceste momente are loc și un marș în memoria victimelor. Participanții s-au strâns în Piața Universității, iar acum sunt în drum spre Colectiv. Joi dimineață a avut loc o slujbă de comemorare, la care au participat rude, prieteni și supraviețuitori. Tot aici a venit, la ora opt, și președintele Nicușor Dan. A depus o coroană de flori, a aprins o candelă și a ținut un moment de reculegere, fără să facă declarații. Tragedia de acum 10 ani a declanșat un val de proteste și a dus la schimbări politice, dar și la numeroase promisiuni privind reformarea sistemului sanitar. În realitate, România nu are încă un centru complet funcțional pentru marii arși.”

