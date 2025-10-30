VIDEO. Prima apariție publică a solistului formației Goodbye To Gravity, Andrei Găluț, la 10 ani de la tragedia din Colectiv

Stiri actuale
30-10-2025 | 11:08
Goodbye To Gravity, Andrei Găluț
YouTube

La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, a lansat ”The Memento Project”.

autor
Cristian Matei

Este vorba despre un proiect caritabil, dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.

Astfel, au fost înregistrate în formă acustică și reorchestrată două dintre melodiile emblematice ale formației Goodbye to Gravity, ”The Day We Die” și ”The Cage”, iar acestea au fost incluse într-un singur videoclip, care conține filmări din studio.

Componența proiectului reunește nume cunoscute din underground-ul românesc și este următoarea:

-► ”The Day We Die”: Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Bușcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară și voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaș (Bucium) la vioară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Citește și
Alex Penescu
S-a lansat ”Suflet Colectiv”, o melodie de Alex Penescu, în memoria victimelor din Colectiv

-► ”The Cage”: Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Melodiile au fost înregistrate la studioul lui Mihai Grecea, El Studió, unde a fost filmat și videoclipul. De mixingul cântecelor s-a ocupat Dan Georgescu, iar masteringul a fost realizat de Costin Dumitrache la Constantine Mastering.

”The Memento Project” reprezintă prima apariție publică a solistului Andrei Găluț după 10 ani de absență de pe scena muzicală, din cauza tratamentelor medicale, traumelor suferite și a operațiilor de reconstrucție, la care este nevoit în continuare să se supună.

Artistul a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a formației Goodbye To Gravity:

Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului.

Proiectul pieselor Goodbye to Gravity reorchestrate în manieră acustică a debutat cu Back to Life - Acoustic Reprise, lansată în 2014 printr-un videoclip pe Youtube. Ulterior, am observat că oamenii au transformat-o într-un un simbol dulce-amar al bucuriei descoperirii laturii mai melodioase a muzicii noastre, dar și al regretului că nu au făcut asta mai devreme, înainte de tragedie. Această perspectivă m-a inspirat și m-a determinat să pun în acțiune mesajul de reziliență al versurilor pe care le-am scris pentru Goodbye to Gravity.

Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuți. Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte. Așa că, în vara acestui an, când Mihai Grecea m-a invitat să văd noul lui studio, am luat chitara cu mine. Încă de la prima vizită am început să înregistrăm ideile care se regăsesc în acest proiect. Ele au fost îmbogățite și orchestrate alături de ceilalți 10 supraviețuitori muzicieni, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale pentru curajul de-a accepta o astfel e colaborare. Știu că a fost un proiect aproape imposibil, având în vedere că nu suntem o trupă închegată și nici nu mai lucrasem împreună.

Însă, în ciuda tuturor provocărilor, am reușit să dăm pieselor această formă unică. Sunt sigur că pasiunea pe care am pus-o în demers și însemnătatea uriașă pe care o are pentru noi vor ajunge la ascultători și vor rezona cu ei, indiferent că ne cunosc povestea sau abia acum o află. Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit.”

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.

„În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora. Cei care doresc să facă donații directe către asociație, o pot face în IBAN-ul acesteia, direcționând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.

”Dincolo de-a fi un demers muzical, ”The Memento Project” este o mărturie a rezilienței oamenilor, dar și a creației artistice, în fața celor mai cumplite circumstanțe pe care le poate crea corupția. 10 ani mai târziu, 10 muzicieni supraviețuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, omagiază memoria victimelor incendiului, dar și pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniți în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, ca un semn sfâșietor că suntem departe de-a fi învățat ceva din Colectiv”, se mai arată în mesajul formației Goodbye to Gravity.

Unul dintre patronii clubului Colectiv a scăpat de două condamnări definitive. Motivul invocat de judecători

Sursa: Pro TV

Etichete: muzica, colectiv, goodbye to gravity, Andrei Galut,

Dată publicare: 30-10-2025 11:03

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, donație fabuloasă de 2.000.000€: ”Acolo s-au dus banii”
Gigi Becali, donație fabuloasă de 2.000.000€: ”Acolo s-au dus banii”
Citește și...
După 21 de ani de activitate, formația bucureșteană de death-metal L.O.S.T. a lansat noul album, „Scars of Tomorrow”
Stiri Mondene
După 21 de ani de activitate, formația bucureșteană de death-metal L.O.S.T. a lansat noul album, „Scars of Tomorrow”

După 21 de ani de activitate, trupa L.O.S.T. a lansat cel de-al patrulea album, intitulat “Scars of Tomorrow”.

S-a lansat ”Suflet Colectiv”, o melodie de Alex Penescu, în memoria victimelor din Colectiv
Stiri Mondene
S-a lansat ”Suflet Colectiv”, o melodie de Alex Penescu, în memoria victimelor din Colectiv

Alex Penescu a lansat alături de Călin Pop (Celelalte Cuvinte) și Costin Adam (Phoenix) melodia „Suflet Colectiv”, o piesă născută din povești reale și experiența unui rămas bun nerostit, dintr-o seară de octombrie.

Interviu cu Andi de la trupa Bucium, despre ”Miorița”: ”Este un album ce gravitează în jurul morții”
Concerte
Interviu cu Andi de la trupa Bucium, despre ”Miorița”: ”Este un album ce gravitează în jurul morții”

BUCIUM este una dintre trupele care a pornit de mai mulți ani pe un drum artistic deosebit, cu o muzică inspirată de valorile românești.

Si-a salvat prietenul imobilizat in scaun cu rotile, iar acum se lupta sa traiasca.
INCENDIU IN COLECTIV
Si-a salvat prietenul imobilizat in scaun cu rotile, iar acum se lupta sa traiasca. "Substanta inhalata le ataca plamanii"

Pavlos, tanarul care si-a salvat prietenul mobilizat intr-un scaun cu rotile si care a suferit rani grave, e unul dintre pacientii raniti in Colectiv care vor fi transferati in Belgia.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”
Stiri actuale
Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28