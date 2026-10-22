Amândoi au primit mandate de arestare preventivă, iar o tânără care i-a ajutat este cercetată sub control judiciar.

Bărbatul de 33 de ani executa o pedeapsă de închisoare la Penitenciarul din Drobeta-Turnu Severin, în Mehedinţi. Individul a speculat faptul că poate face bani ilegal din spatele gratiilor, aşa că şi-a învăţat soţia de 25 de ani să impregneze droguri pe hârtie, susțin procurorii DIICOT.

Apoi, acestea ajungeau la bărbat, sub forma unor scrisori de dragoste, pe care femeia le expedia periodic. Doar că a început să îi scrie tot mai mult, din luna ianuarie.

Tocmai acest lucru le-a dat de gândit anchetatorilor, care au observat că deţinutul primea dintr-o dată cam multe epistole de amor. Ei au descoperit că suspectul a dat unui alt deținut o bucată de hârtie impregnată cu droguri sintetice. Au fost făcute percheziţii în mai multe celule din închisoare, inclusiv în cea a bărbatului care primea scrisori. Mai multe coli de hârtie au fost recuperate în urma acțiunii.

Atât pentru deținut, cât și pentru soția lui, procurorii au cerut arestarea pentru trafic de droguri de mare risc. În dosar este anchetată şi o tânără de 21 de ani, care i-ar fi ajutat pe cei doi să procure hârtia specială. Ea a fost plasată sub control judiciar.