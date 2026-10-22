Bărbatul este vizat într-un dosar de șantaj și camătă, au informat surse judiciare, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, polițiștii de investigare a criminalității economice au pus în executare, marți, patru mandate de percheziție domiciliară la locuințele a două persoane din Slatina.

„Cu ocazia pătrunderii poliţiştilor în locuinţa bărbatului în vârstă de 60 de ani, acesta ar fi executat un foc de armă, folosind o armă de vânătoare deţinută legal. Poliţiştii i-au solicitat bărbatului să predea arma, acesta conformându-se. Arma a fost ridicată de poliţişti, iar activităţile specifice au continuat”, precizează reprezentanții IPJ Olt. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Persoanele vizate de anchetă sunt bărbatul de 60 de ani și un alt individ, în vârstă de 58 de ani, ambii din Slatina, care ar fi împrumutat o altă persoană, percepând dobânzi.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2024 - octombrie 2026, bărbatul în vârstă de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, diferite sume de bani, percepând dobânzi pentru acestea. De asemenea, în perioada iunie - septembrie 2026, cei doi bărbaţi ar fi constrâns persoana vătămată, la diferite intervale de timp, în scopul obţinerii unor foloase materiale”, se mai arată în comunicatul poliției.

Cele două persoane vizate de percheziții au fost conduse la audieri, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.