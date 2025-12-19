Schimbare în compania care gestionează sistemul de returnare a PET-urilor. Anunțul făcut de RetuRO

RetuRO operează schimbări la nivelul funcţiei de director general executiv (CEO), anunţul privind noua numire urmând să fie comunicat în viitorul apropiat.

Întreaga activitate operaţională se desfăşoară fără întreruperi, iar echipa de conducere gestionează în mod direct priorităţile curente ale companiei, arată un comunicat.

Procesul de tranziţie este structurat astfel încât să asigure continuitatea operaţiunilor şi pregătirea organizaţiei pentru a îndeplini obiectivele de eficientizare şi dezvoltare planificate.

„Responsabilitatea RetuRO este să continue asigurarea unui echilibru între performanţa curentă şi sustenabilitatea pe termen lung a sistemului. Într-un context socio-economic dificil, accelerarea eficientizării companiei şi consolidarea culturii organizaţionale rămân principalele obiective strategice ale companiei, în vederea îndeplinirii ţintelor legale", se arată în comunicat.

Funcţia de director general executiv a fost ocupată de Gemma Webb.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit - ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi are rolul de a asigura transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deşeurilor de ambalaje, în vederea atingerii ţintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

