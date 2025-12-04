Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

De la o țară sufocată de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu, România a ajuns să recicleze aproape toate deșeurile colectate de populație.

A fost o lecție de ecologie predată pe repede-nainte, arată primul raport de impact al sistemului de garanție-returnare. În plus, colectarea a creat o ramură nouă, cu mii locuri de muncă și oameni care trăiesc din predarea ambalajelor.

În doi ani au fost recuperate ambalaje în valoare de un miliard 500 de milioane de lei, arată studiul făcut de specialiștii Academiei de Studii Economice, la cererea companiei RetuRo.

Gemma Webb, CEO RetuRo: „În ultimele 12 luni, am colectat în jur de 82-83% din fiecare sticlă și cutie care a ieșit pe piață, iar 95% din acestea se întorc în sistem prin reciclare”.

Sistemul de garanție-returnare, arată studiul, a reușit să educe populația pentru colectare în doar câteva luni.

Nicolae Istudor, rector A.S.E.: „În luna august 2025, rata de recuperare pentru produsele din piață a fost foarte ridicată: de la 91% pentru plastic, 92% pentru metal, la 98% pentru sticle”.

Cercetarea arată că deșeurile care poluau natura și murdăreau străzile au devenit valoroase pentru membrii categoriilor vulnerabile, care au preluat o parte din atribuțiile salubrizării. Au primit o sursă legală de bani, iar jumătate petrec 5 ore pe zi colectând ambalaje. Câștigul mediu e de 500 de lei, dar poate ajunge până la 2.500 de lei lunar.

Corespondent ȘtirileProTV: „Valoarea SGR a ajuns încă de anul trecut la aproape 1% din PIB. Reciclarea sticlei a împiedicat emisia unor cantități uriașe de emisii de CO₂, pentru absorbția cărora ar fi fost nevoie să plantăm 2 milioane de copaci. 99% din familiștii care au copii returnează cel mai eficient ambalajele. 84% spun că plimbarea cu punga, sacoșa sau sacul la punctele de colectare înseamnă timp de calitate petrecut cu copiii... poate merg cam departe... cert e că 81% cred că au mai multă ordine în casă și mai puțin gunoi. 76% dintre adulți se simt ecologiști mergând la returnare, iar 9% dintre copii merg singuri la aparate, ca să păstreze banii primiți înapoi”.

Tinerii colectează cele mai multe ambalaje din consumul propriu. Vârstnicii au cele mai slabe cifre de predare.

Un proiect abia depus în Parlament propune și colectarea recipientelor de la oțet, borș și apă distilată, dar și borcane din sticlă de la conserve. Vicepremierul crede că ar fi prematur.

Barna Tánczos, vicepremier: „Să nu împodobim bradul până nu este stabil. Pentru că, dacă începem să mai punem lucruri crezând că totul merge perfect... sistemul nu trebuie extins acum. Trebuie să se stabilizeze”.

Stadiul sistemului SGR a depășit, în acest an, și targetul intermediar de returnare cerut de Uniunea Europeană.

