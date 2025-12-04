Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

Stiri actuale
04-12-2025 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

De la o țară sufocată de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu, România a ajuns să recicleze aproape toate deșeurile colectate de populație.

autor
Adriana Stere

A fost o lecție de ecologie predată pe repede-nainte, arată primul raport de impact al sistemului de garanție-returnare. În plus, colectarea a creat o ramură nouă, cu mii locuri de muncă și oameni care trăiesc din predarea ambalajelor.

În doi ani au fost recuperate ambalaje în valoare de un miliard 500 de milioane de lei, arată studiul făcut de specialiștii Academiei de Studii Economice, la cererea companiei RetuRo.

Gemma Webb, CEO RetuRo: „În ultimele 12 luni, am colectat în jur de 82-83% din fiecare sticlă și cutie care a ieșit pe piață, iar 95% din acestea se întorc în sistem prin reciclare”.

Sistemul de garanție-returnare, arată studiul, a reușit să educe populația pentru colectare în doar câteva luni.

Citește și
criza apa
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile

Nicolae Istudor, rector A.S.E.: „În luna august 2025, rata de recuperare pentru produsele din piață a fost foarte ridicată: de la 91% pentru plastic, 92% pentru metal, la 98% pentru sticle”.

Cercetarea arată că deșeurile care poluau natura și murdăreau străzile au devenit valoroase pentru membrii categoriilor vulnerabile, care au preluat o parte din atribuțiile salubrizării. Au primit o sursă legală de bani, iar jumătate petrec 5 ore pe zi colectând ambalaje. Câștigul mediu e de 500 de lei, dar poate ajunge până la 2.500 de lei lunar.

Corespondent ȘtirileProTV: „Valoarea SGR a ajuns încă de anul trecut la aproape 1% din PIB. Reciclarea sticlei a împiedicat emisia unor cantități uriașe de emisii de CO₂, pentru absorbția cărora ar fi fost nevoie să plantăm 2 milioane de copaci. 99% din familiștii care au copii returnează cel mai eficient ambalajele. 84% spun că plimbarea cu punga, sacoșa sau sacul la punctele de colectare înseamnă timp de calitate petrecut cu copiii... poate merg cam departe... cert e că 81% cred că au mai multă ordine în casă și mai puțin gunoi. 76% dintre adulți se simt ecologiști mergând la returnare, iar 9% dintre copii merg singuri la aparate, ca să păstreze banii primiți înapoi”.

Tinerii colectează cele mai multe ambalaje din consumul propriu. Vârstnicii au cele mai slabe cifre de predare.

Un proiect abia depus în Parlament propune și colectarea recipientelor de la oțet, borș și apă distilată, dar și borcane din sticlă de la conserve. Vicepremierul crede că ar fi prematur.

Barna Tánczos, vicepremier: „Să nu împodobim bradul până nu este stabil. Pentru că, dacă începem să mai punem lucruri crezând că totul merge perfect... sistemul nu trebuie extins acum. Trebuie să se stabilizeze”.

Stadiul sistemului SGR a depășit, în acest an, și targetul intermediar de returnare cerut de Uniunea Europeană.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Pro TV

Etichete: reciclare, deseuri, sgr,

Dată publicare: 04-12-2025 19:29

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile
Stiri actuale
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile

Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR).

Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații, dar nu și soluții
Stiri actuale
Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații, dar nu și soluții

Imagini ireale pe litoral. Mii de meduze plutesc în valurile calde ale Mării Negre, în toate stațiunile. Specialiștii spun că acest fenomen nu este normal în luna decembrie.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Decembrie 2025

53:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28