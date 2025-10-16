Un nou sistem de colectare a PET-urilor în România. Este testat deja în nouă județe și ar putea ajunge în toată țara

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, a găsit o soluţie pentru colectarea ambalajelor de la micii comercianţi din mediul rural, a anunţat Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager, la o dezbatere.

"Atenţia noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului şi în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare şi unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual. Acesta este şi motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluţie care funcţionează în Ungaria, şi anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianţi din mediul rural, itinerant", a menţionat reprezentanta RetuRO.

Sunt nouă judeţe unde se aplică experimental soluţia de colectare de la micile magazine din mediul rural, urmând ca până la sfârşitul anului colectarea în acest mod să includă şi al zecelea judeţ, a mai precizat ea.

"Aceste maşini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare - n.r.) cum avem noi consumatorii, doar că sunt pentru comercianţi", a explicat Anca Marinescu.

Ea a adăugat că magazinele din mediul rural "îşi vor primi banii pe garanţii şi pe tariful lor de gestionare într-o săptămână", astfel că nu vor mai fi probleme de "flux financiar".

"Aceasta a fost soluţia care pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârşitul anului, vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcţionat, cât de mulţi mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanţie-returnare ca urmare a implementării soluţii şi vom vedea dacă soluţia ar putea fi extinsă la nivelul întregii ţări", a mai spus managera RetuRO SGR.

Club Antreprenor şi Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management şi reciclare a deşeurilor, ediţia a V-a, la care au mai participat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Raul Pop, Elena-Gaspar Ion, preşedinte la Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor, Mihai Stoica, Director Executiv la Asociaţia 2Celsius şi Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociaţia Viitor Plus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













