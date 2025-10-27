Un angajat de la salubritate a demisionat și acum reciclează sticle. Câți bani face zilnic din PET-uri

Stiri actuale
27-10-2025 | 20:07
×
Codul embed a fost copiat

Sistemul de garanție returnare RetuRO atinge cifre record. Doar luna trecută au fost duse la aparatele de reciclare peste 500 de milioane de tone de ambalaje, adică 94 % din peturile, sticlele și dozele cumpărate din magazine.

autor
Valentina Neagu

La aproape 2 ani de la lansarea sistemului sunt tot mai vizibile și efectele. Străzi, râuri și pajiști mai curate, atenție mai mare la bani pentru unii și chiar o sursă de venit pentru alții.

Doar în luna septembrie au fost colectate peste 507 milioane de ambalaje, adică 94% din cantitatea de ambalaje puse pe piață.

Dacă unii reciclează din grijă pentru mediul înconjurător, alții se gândesc și la bani returnați.

Om al străzii: Cel puțin câte un sac de sticle. 50 sau 60 de lei. Am aproape un an de zile. Am lucrat la salubritate și mi-am dat demisia că nu se dădeau banii la timp.”

Citește și
artificii
De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

Tânăr: „La final de săptămână mă ajută cu cumpărături mai mici, paste, ceva să fac o mâncare rapidă”.

Adrian Dan, sociolog: „Întâlnim din ce în ce mai puțin pe străzile din Capitală și nu numai persoane care strigă „Luăm fiare pentru reciclat”. Strategia fiind înlocuită cu o sacoșă, un sac de plastic în care aduni de prin parcuri aceste peturi. Nu este o practică nouă, eu fiind student împreună cu alți câțiva colegi undeva în anul 2002, în SUA, am văzut acolo sistemul ăsta. Pentru fiecare recipient trebuia să lăsăm 50 de cenți, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi și eram constrânși să ducem înapoi peturile respective, ba mai mult, am descoperit că puteam să le luăm și pe cele ale colegilor care nu doreau să le recicleze”.

În total, în primele nouă luni ale anului, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 4 miliarde de ambalaje și trimise la reciclare aproximativ 290.000 de tone de materiale de PET, aluminiu și sticlă.

Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Sursa: Pro TV

Etichete: ambalaje, pet, returo,

Dată publicare: 27-10-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov
Stiri actuale
De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

Încă un oraș renunță la spectacolul cu artificii din noaptea de Revelion. Primăria din Brașov a luat această decizie pentru a proteja animalele de zgomotul puternic.

Noi modificări în legea împotriva violenței domestice, adoptate de Senat. Ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit
Stiri actuale
Noi modificări în legea împotriva violenței domestice, adoptate de Senat. Ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit

Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat.

Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat
Stiri actuale
Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat

Echipele de intervenție au fost mobilizate în centrul Capitalei, pe Str. Ion Câmpineanu, după ce a fost semnalat un miros de gaz provenind de la o țeavă subterană stradală.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28