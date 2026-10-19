Doi bărbați sunt arestați preventiv 30 de zile pentru ultraj, iar un minor a fost plasat în arest la domiciliu.

Corespondent PROTV: „Conflictul dintre actuala și fosta parteneră a unui bărbat de 47 de ani din Vaideeni, Vâlcea, a degenerat în scene violente. Foștii iubiți au împreună doi băieți, de 17 și 21 de ani, iar mezinul și-ar fi sunat mama și i-ar fi spus că actuala iubită a tatălui său îl persecută. Femeia a mers la Vaideeni ca să-și apere fiul, însă cearta dintre cele două femei a escaladat. Iubita bărbatului a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii. Când agenții au încercat să o determine pe fosta parteneră să plece, cei doi fii și tatăl lor ar fi devenit agresivi. Polițiștii au folosit spray lacrimogen, însă adolescentul de 17 ani ar fi reușit să lovească unul dintre agenți cu pumnul în cap. Polițistul a primit îngrijiri medicale, dar nu a avut nevoie de internare. În urma anchetei, bărbatul de 47 de ani și fiul său de 21 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru ultraj. Adolescentul de 17 ani a fost plasat în arest la domiciliu.”