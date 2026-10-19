„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite şi vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, precizează CFR Călători.

Având în vedere că şi în ţările vecine cu România trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 25 octombrie 2026, trenurile internaţionale vor circula, între staţiile de frontieră, conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, România va reveni la ora standard, printr-o ajustare a ceasurilor cu 60 de minute în urmă. Astfel, la ora 4:00, acele ceasurilor vor fi date înapoi la ora 3:00, iar ziua de duminică va avea, în mod excepțional, 25 de ore, în teorie. Schimbarea le oferă oamenilor posibilitatea de a dormi teoretic cu o oră în plus.