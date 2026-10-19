Exerciţiul bienal „Keen Sword”, care va dura până pe 29 octombrie, implică aproximativ 45.000 de militari japonezi (faţă de 33.000 din ediţia anterioară, desfăşurată în 2024) şi 12.000 de militari americani, ajungând la un număr record de 57.000 de militari, informează EFE, potrivit Agerpres.

Contingentul japonez pentru acest exerciţiu include, de asemenea, 6.100 de vehicule militare, 260 de aeronave şi 40 de nave, conform detaliilor furnizate de Statul Major General al Japoniei într-un comunicat publicat la sfârşitul lunii septembrie.

Japonia va desfăşura pentru prima dată rachete antinavă de mare distanţă Tip 25 în afara bazei din prefectura Kumamoto, în timp ce SUA au trimis un sistem de rachete antinavă (Nmesis) şi un sistem de apărare aeriană pe distanţă scurtă (Madis) la Yonaguni, cel mai vestic punct locuit al teritoriului japonez.

Înaintea lansării exerciţiului „Keen Sword”, portavionul cu propulsie nucleară „USS Theodore Roosevelt” a ajuns vineri în oraşul de coastă Yokosuka, făcând prima oprire la această bază în ultimii patru ani.

Potrivit forţelor armate americane, acest portavion urma să efectueze lucrări de întreţinere şi reaprovizionare înainte de a se pregăti să participe la un exerciţiu de instruire.

Şeful Statului Major General al Japoniei, generalul Hiroaki Uchikura, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că aceste manevre au ca scop „menţinerea şi îmbunătăţirea” capacităţilor operaţionale ale celor două ţări pornind „de la situaţii de zonă gri până la situaţii de atac armat”.

Generalul Hiroaki Uchikura a apreciat că desfăşurarea activităţilor de comandă şi control, transportul trupelor, aprovizionarea şi lupta, printre altele, „vor fi de mare importanţă” pentru îmbunătăţirea capacităţii de desfăşurare în zonele insulare, precum şi pentru „consolidarea” pregătirii şi a interoperabilităţii.

Aceste manevre au loc în mijlocul creşterii tensiunilor dintre Tokio şi Beijing încă de anul trecut, când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea justifica intervenţia trupelor ţării sale.

De asemenea, ele au loc după indignarea provocată de arestarea unui puşcaş marin american în Okinawa, suspectat că a ucis şi a jefuit o femeie, ceea ce a determinat guvernul Takaichi să protesteze pe lângă Washington.