Ulterior, vremea se va răci, iar ploile vor deveni mai frecvente în mai multe zone, potrivit prognozei pentru intervalul 19 octombrie – 1 noiembrie.

Vremea în Banat și Crișana

În Banat și Crișana, temperaturile maxime vor urca până la 24, respectiv 25 de grade pe 21 octombrie. Răcirea va fi accentuată în următoarele zile, când maximele vor coborî la 16 grade în Banat și 15 grade în Crișana, pe 23 octombrie.

În intervalul 21-27 octombrie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în ambele regiuni, iar în Crișana sunt posibile cantități însemnate de apă.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, maximele vor ajunge la 21 de grade pe 21 octombrie, după care vor scădea la 15 grade pe 23 octombrie. Spre finalul intervalului, temperaturile diurne vor coborî până la o medie de 14 grade.

Minimele vor ajunge la aproximativ 9 grade pe 23 octombrie, apoi vor scădea treptat până la 3 grade. Sunt așteptate ploi în primele zile și în intervalul 22-27 octombrie, local însemnate cantitativ.

Vremea în Maramureș

În Maramureș, temperaturile maxime vor crește de la aproximativ 16 grade pe 19 octombrie până la 22 de grade pe 21 octombrie. Pe 23 octombrie, media maximelor va coborî la 13 grade, iar ulterior se va situa între 15 și 19 grade.

Minimele vor scădea spre 4 grade la finalul intervalului. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare între 21 și 27 octombrie.

Vremea în Moldova

În Moldova, maximele se vor menține în jurul valorii de 19 grade până pe 27 octombrie, după care vor scădea treptat până la 15 grade. Temperaturile nocturne vor ajunge la 12 grade în intervalul 21-24 octombrie, apoi vor coborî spre 8 grade la sfârșitul perioadei.

Ploile vor fi local însemnate cantitativ la începutul intervalului, iar probabilitatea acestora va crește pe 22, 23 și 24 octombrie.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, maximele vor ajunge la 20 de grade pe 21 octombrie, apoi se vor menține în jurul valorii de 19 grade până pe 27 octombrie. Spre finalul intervalului, acestea vor scădea la 15 grade.

Minimele vor fi în jur de 11 grade până pe 28 octombrie, apoi vor coborî la aproximativ 8 grade pe 1 noiembrie. Ploile sunt posibile la începutul perioadei, dar și la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, maximele vor urca până la 22 de grade pe 21 octombrie, apoi vor coborî la 18 grade pe 23 octombrie. După o perioadă cu variații reduse, temperaturile vor scădea până la 15 grade la finalul intervalului.

Minimele vor ajunge la aproximativ 10 grade pe 23 octombrie, apoi vor coborî treptat la 6 grade. Sunt așteptate ploi în primele zile și în intervalul 22-27 octombrie, posibil însemnate cantitativ.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, răcirea va fi accentuată pe 23 octombrie, când media maximelor va ajunge la 16 grade. Până pe 29 octombrie, temperaturile diurne se vor situa între 18 și 19 grade, apoi vor scădea din nou spre 16 grade.

Minimele vor urca până la 11 grade pe 23 octombrie, după care se vor menține în jurul valorii de 8 grade până pe 29 octombrie și vor coborî spre 6 grade la finalul intervalului. Probabilitatea de ploaie va crește după 21 octombrie, iar pe 24 și 25 octombrie sunt posibile cantități însemnate de apă.

Vremea la munte

La munte, temperaturile maxime vor crește de la 9 grade până la 14 grade pe 21 octombrie, apoi vor scădea la 8 grade pe 23 octombrie. În zilele următoare, acestea se vor situa între 8 și 12 grade.

Minimele vor ajunge la 6 grade pe 22 octombrie, apoi vor scădea treptat până la 1 grad pe 1 noiembrie. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată până pe 28 octombrie, după care va scădea.