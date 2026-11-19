„În data de 18.11.2026, în jurul orei 09:45, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Deta, aflaţi în exercitarea atribuţilor de serviciu, au observat şase persoane care se deplasau în apropierea frontierei cu Serbia”, informează, joi, oficialii Poliţiei de frontieră, scrie News.ro.

Autorităţile din România i-au interceptat pe cei şase persoane pe teritoriul României, în apropierea liniei de frontieră, i-au condusa la sediul sectorului, în vederea efectuării verificărilor.

Este vorba despre bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 38 de ani, care au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România. Ei sunt cercetaţi pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

„Faţă de toate cele şase persoane a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, acestea fiind predate autorităţilor sârbe”, precizează sursa citată.