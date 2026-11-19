Premierul Niculescu a subliniat că dialogul dintre marile puteri este un lucru pozitiv, potrivit Agerpres.

El a apreciat, totodată, că cei trei lideri nu au puncte de vedere comune în toate dosarele discutate.

„A fost un dialog. Dialogul între marile puteri este întotdeauna un lucru care trebuie privit în cheie pozitivă. Nu am văzut decizii importante până acum. Am văzut dialogul. Voi urmări să văd dacă au existat decizii. În ceea ce priveşte Europa şi România, aş spune că securitatea europeană este ceva ce ne priveşte, în primul rând, pe noi, chiar dacă evident suntem în NATO, dar vedem acest concept de NATO 3.0, care se dezvoltă şi care înseamnă mai multă securitate europeană care să fie asumată de Europa, dar, cum spuneam despre acea întâlnire, am văzut dialog, nu am văzut încă decizii. Vom vedea în orele şi în zilele următoare ce se întâmplă acolo”, a spus Luca Niculescu.

Întrebat de jurnalişti dacă în urma întâlnirii din China ar putea fi stabilite sfere de influenţă, premierul a afirmat că nu consideră că cei trei lideri nu au aceleaşi puncte de vedere în toate problemele aflate în discuţie.

„Întotdeauna când au loc astfel de întâlniri, şi îmi amintesc de multe, există tot felul de speculaţii. Nu ştiu dacă au... Adică cred că nu au aceleaşi puncte de vedere pe toate dosarele pe care le evocaţi dumneavoastră. A fost o întâlnire, vom vedea care vor fi rezultatele", a precizat premierul.