Proprietatea se află în satul Taraš, în apropiere de orașul Zrenjanin și de râul Tisa, și ar putea deveni refugiul ideal pentru cei care vor să se îndepărteze de agitația urbană, scrie alo.rs.

Ce dotări are proprietatea

Casa are un singur nivel și dispune de trei dormitoare, o bucătărie și o baie. Printre dotările menționate în anunțul de vânzare se numără aerul condiționat și o sobă pe lemne, care permit utilizarea locuinței atât în sezonul cald, cât și în perioadele mai reci ale anului.

Curtea spațioasă oferă numeroase posibilități de amenajare, de la o grădină proprie până la un spațiu de relaxare sau o zonă dedicată petrecerii vacanțelor în aer liber.

Proprietatea este racordată la rețeaua de electricitate, iar alimentarea cu apă se realizează prin intermediul unui hidrofor. Anunțul precizează și existența unei toalete de tip polonez.

Unul dintre cele mai atractive elemente ale proprietății este via, care numără peste 300 de butuci de viță-de-vie. Aceasta poate reprezenta un avantaj pentru cei pasionați de grădinărit, viticultură sau pentru cei care își doresc să producă vin pentru consum propriu.

Terenul generos oferă suficient spațiu pentru activități în aer liber, amenajarea unei grădini sau transformarea curții într-un loc de vacanță.

Cât costă casa din Serbia și unde este situată

Apropierea de râul Tisa reprezintă un alt avantaj al proprietății, în special pentru iubitorii de natură, pescuit și escapade de weekend. Amplasarea într-o zonă liniștită ar putea atrage cumpărători interesați de o locuință de vacanță, departe de aglomerația orașelor.

Prețul proprietății nu este fix. Deși în titlul anunțului este menționată suma de 37.000 de euro, în descriere vânzătorul indică un preț de 35.000 de euro și precizează că acesta este negociabil.

Persoanele interesate sunt sfătuite să verifice prețul actual de vânzare, starea locuinței, documentele proprietății și condițiile tranzacției înainte de a lua o decizie.