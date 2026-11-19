Ministerul Apărării din Taiwan a informat într-un comunicat despre detectarea a două avioane militare ruseşti Tu-95, care joi dimineaţă au intrat în sectorul sudic al autoproclamatei Zone de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) taiwaneze, şi şi-au urmat cursul în faţa coastei estice, apoi s-au îndreptat spre nord-estul oraşului Keelung din nordul insulei.

„Prin metode comune de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, Ministerul Apărării a urmărit îndeaproape mişcările lor pe tot parcursul traseului şi a răspuns corespunzător", a precizat ministerul.

Autorităţile insulare au localizat marţi două aeronave ruseşti în apropierea Taiwanului, deşi atunci nu au precizat despre ce model era vorba, în aceeaşi zi în care Tokio şi Seul au denunţat, de asemenea, prezenţa aparatelor militare în apropierea teritoriului lor.

Zborul realizat în apropierea Taiwanului de aceste bombardiere ruseşti capabile să transporte focoase nucleare a avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii trilaterale fără precedent dintre Donald Trump, Xi Jinping şi Vladimir Putin de la Shenzhen, în sud-estul Chinei.

De asemenea, un ofițer militar a fost văzut purtând servieta nucleară a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la summit-ul din China, unde au loc discuțiile cu președinții Donald Trump și Xi Jinping.