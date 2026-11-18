Potrivit Financial Times, e-mailurile, anchetele interne, procesele-verbale ale consiliului de administrație, dosarele de conformitate și înregistrările conversațiilor angajaților aruncă o nouă lumină asupra carierei directorului executiv Christian Sewing.

El a preluat conducerea în 2018, iar lui i se atribuie meritul de a fi readus banca Germaniei, predispusă la scandaluri, la profituri record.

Dosarele arată, însă, că, în privat, omul care a promis să pună capăt unei serii de scandaluri a încurajat asumarea unor riscuri mai mari, a criticat dur departamentul de conformitate și a ascuns acționarilor unele dintre problemele băncii.

Ancheta „Inside Deutsche Bank” dezvăluie, de asemenea, trucuri contabile, dezvăluiri financiare care se apropie de înșelăciune și detalii necunoscute până acum despre relația băncii cu pedofilul Jeffrey Epstein și cu președintele SUA, Donald Trump.

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu până la 6% marți, în urma publicării anchetei, înainte de a recupera o parte din pierderi, încheind ziua cu o scădere de 4%.

FT a analizat în detaliu dosarele, care datează de la începutul anilor 2010, împreună cu peste 200 de jurnaliști din întreaga lume, provenind de la zeci de publicații, printre care Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times și Paper Trail Media.

Ancheta a fost coordonată de Barracuda Media, o organizație sud-africană, cu sprijinul tehnic al Centrului de Date și Cercetare (DARC) din Germania.

Doi denunțători au luat decizia să facă totul public din cauza relației băncii cu rușii

Relația băncii Deutsche cu oligarhii și cu banii Rusiei a fost cea care i-a motivat în mod special pe cei doi denunțători să copieze arhiva de informații și să o împărtășească jurnalistului indian Josy Joseph și jurnalistei sud-africane Khadija Sharife.

Informatorii au precizat într-un comunicat că au acționat în „interesul public” pentru a dezvălui comportamentul băncii, inclusiv „aspecte precum conturile deținute de oligarhii ruși”.

Unul dintre ei a adăugat că „banca are nevoie de o reformă completă a conducerii și a culturii organizaționale”.

Deutsche Bank: „Astăzi suntem o bancă diferită”

Deutsche, care a făcut obiectul unui acord de amânare a urmăririi penale cu Departamentul de Justiție al SUA în 2021, a fost controlată de autoritățile germane de trei ori numai în acest an.

Începând din 2012, banca a plătit 18,6 miliarde de euro pentru a soluționa presupuse încălcări ale normelor de conduită și litigii legate de o serie de scandaluri care au inclus manipularea pieței, spălarea de bani proveniți din Rusia, controale deficitare, vânzări abuzive și declarații înșelătoare.

Deutsche Bank a transmis că problemele ridicate de scurgerea de documente „datează de mulți ani și, în unele cazuri, chiar de două decenii. Acolo unde a fost cazul, aceste aspecte au fost analizate la momentul respectiv și discutate cu autoritățile de reglementare.”

„Astăzi suntem o bancă diferită. Sub conducerea lui Christian Sewing, Deutsche Bank a trecut printr-o transformare fundamentală.”

De asemenea, banca a precizat că, între 2019 și 2025, s-au investit 7 miliarde de euro pentru îmbunătățirea mecanismelor de control și că „progresele înregistrate au fost recunoscute de piață, de principalele autorități de reglementare și de supraveghere, precum și de clienți și de alte părți interesate”.