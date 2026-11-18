„Cutremurul resimţit în această dimineaţă în mai multe zone ale României ne-a reamintit cât de vulnerabili putem fi în faţa riscurilor şi cât de important este să fim pregătiţi pentru astfel de situaţii. Chiar şi în absenţa unor cutremure majore, şi în contextul în care marea majoritate a locuinţelor din România nu este încă asigurată, riscul seismic produce pagube. Astfel, numai anul trecut, companiile de asigurări membre UNSAR au despăgubit 130 de dosare de daună pentru locuinţele afectate de cutremure, demonstrând că impactul financiar al acestui risc nu trebuie subestimat", se menţionează într-un comunicat al organizaţiei.

Cât de pregătiți sunt românii de cutremur

Potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea UNSAR, 88% dintre români declară că ştiu cum să reacţioneze în cazul unui cutremur, dar numai 44% au discutat în familie şi au un plan pentru o astfel de situaţie. Mai mult, doar 40% au pregătit un kit de prim ajutor.

„Cutremurul produs astăzi ne reaminteşte că riscurile catastrofale nu ne ocolesc şi că pregătirea nu ar trebui amânată. Chiar şi seismele de intensitate mai redusă pot produce pagube, iar cele 130 de dosare de daună plătite anul trecut confirmă acest lucru. Este important să transformăm conştientizarea riscurilor în măsuri concrete: un plan de urgenţă discutat în familie, un kit de prim ajutor şi o asigurare adecvată a locuinţei", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte & director general UNSAR.

În acelaşi timp, conform IRES, 76% dintre români consideră că locuinţele lor sunt rezistente la cutremur, deşi consecinţele unui astfel de eveniment pot fi dificil de anticipat. Vulnerabilitatea este şi una financiară: doar 17% dintre români consideră că dispun de economii suficiente pentru a face faţă consecinţelor financiare ale unui dezastru.

„Dacă seismul din această dimineaţă ne-ar fi afectat serios locuinţa, am fi ştiut ce să facem? Cine ia kitul de urgenţă, unde este trusa de prim ajutor şi cum ne regăsim dacă suntem separaţi? Sunt lucruri pe care fiecare familie are nevoie să le stabilească din timp. La fel de important este să ştim din ce resurse ne-am putea reface casa", a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, citat în comunicat.

În România, asigurarea obligatorie PAD oferă protecţie financiară, în limitele prevăzute de lege, pentru pagubele produse locuinţelor de cutremure, inundaţii naturale şi alunecări de teren. Asigurările facultative completează această protecţie, putând acoperi valoarea reală a locuinţei şi a bunurilor, precum şi alte riscuri, în funcţie de condiţiile poliţei.

Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurări şi reasigurări, care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări. Organizaţia este membră cu drepturi depline a Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni - Insurance Europe, din anul 2007. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea 5,7, a fost înregistrat miercuri, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,1 km, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).