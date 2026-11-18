Ajuns în China pentru a doua sa vizită din acest an, Trump a fost întâmpinat de numeroși spectatori, de o demonstrație aeriană militară, de o gardă de onoare și de o îmbrățișare din partea liderului chinez Xi Jinping, relatează CNN.

Când președintele a coborât din aeronava Air Force One, era așteptat de rânduri de tineri și tinere îmbrăcați în roz și bleu, care țineau flori și strigau mesaje de bun venit.

Xi și Trump s-au îmbrățișat la baza scărilor aeronavei. O fetiță i-a oferit președintelui american un buchet de flori, după care Trump a dat mâna, pe rând, cu principalii lideri ai Partidului Comunist Chinez.

O gardă de onoare a Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) a fost prezentă la ceremonie, iar cinci avioane militare chineze au survolat aeroportul, lăsând în urmă dâre de fum roz, albastru și galben.

În relatarea agenției de presă Xinhua despre declarațiile adresate de Xi lui Trump, liderul chinez și-a amintit că președintele american și soția sa au făcut o „deplasare specială la aeroport pentru a mă întâmpina, fiind organizată o ceremonie grandioasă de primire”, referindu-se la vizita sa în SUA de la începutul acestui an.

„China este o națiune politicoasă, cu o tradiție a reciprocității”, a afirmat Xi, potrivit relatării agenției.

„Vă urez bun venit în China și aștept cu nerăbdare să facem un schimb aprofundat de opinii cu privire la principalele chestiuni care privesc relațiile dintre China și SUA, cooperarea în regiunea Asia-Pacific și situația globală, pentru a promova o relație strategică constructivă și stabilă între China și Statele Unite, bazată pe respect, echitate și reciprocitate”, a declarat Xi.