Liderul chinez Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe președintele SUA, Donald Trump, la aeroportul din Shenzhen, înaintea întâlnirii lor din cadrul summitului APEC. Președintele american a fost primit cu demonstrație aeriană militară și gardă de onoare.
Ajuns în China pentru a doua sa vizită din acest an, Trump a fost întâmpinat de numeroși spectatori, de o demonstrație aeriană militară, de o gardă de onoare și de o îmbrățișare din partea liderului chinez Xi Jinping, relatează CNN.
Când președintele a coborât din aeronava Air Force One, era așteptat de rânduri de tineri și tinere îmbrăcați în roz și bleu, care țineau flori și strigau mesaje de bun venit.
Xi și Trump s-au îmbrățișat la baza scărilor aeronavei. O fetiță i-a oferit președintelui american un buchet de flori, după care Trump a dat mâna, pe rând, cu principalii lideri ai Partidului Comunist Chinez.
O gardă de onoare a Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) a fost prezentă la ceremonie, iar cinci avioane militare chineze au survolat aeroportul, lăsând în urmă dâre de fum roz, albastru și galben.
În relatarea agenției de presă Xinhua despre declarațiile adresate de Xi lui Trump, liderul chinez și-a amintit că președintele american și soția sa au făcut o „deplasare specială la aeroport pentru a mă întâmpina, fiind organizată o ceremonie grandioasă de primire”, referindu-se la vizita sa în SUA de la începutul acestui an.
„China este o națiune politicoasă, cu o tradiție a reciprocității”, a afirmat Xi, potrivit relatării agenției.
„Vă urez bun venit în China și aștept cu nerăbdare să facem un schimb aprofundat de opinii cu privire la principalele chestiuni care privesc relațiile dintre China și SUA, cooperarea în regiunea Asia-Pacific și situația globală, pentru a promova o relație strategică constructivă și stabilă între China și Statele Unite, bazată pe respect, echitate și reciprocitate”, a declarat Xi.
Xi nu întâmpină președinții americani, de obicei, dar făcut o excepție pentru Trump
De când a preluat conducerea Chinei, Xi Jinping nu a mers niciodată la aeroport pentru a întâmpina un președinte american aflat în vizită oficială.
În China, unde protocolul diplomatic este respectat cu strictețe, prezența lui Xi pe covorul roșu, la Shenzhen, evidențiază importanța pe care Beijingul o acordă relației bilaterale cu Statele Unite.
La începutul acestui an, Trump l-a întâmpinat personal pe Xi atunci când liderul chinez a sosit cu avionul la baza militară Joint Base Andrews, din Statele Unite.
Potrivit protocolului diplomatic aplicat de China în ultimii ani, șeful statului nu merge, în general, la aeroport pentru a întâmpina oaspeții oficiali.
Când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit astăzi mai devreme la Shenzhen, acesta a fost întâmpinat de Cai Qi, unul dintre cei mai influenți oficiali chinezi și șeful de cabinet al lui Xi. Chiar și această primire a reprezentat un nivel neobișnuit de înalt al protocolului diplomatic.
Xi l-a întâmpinat la aeroport și pe fostul președinte american Barack Obama, în 2009, însă la vremea respectivă ocupa funcția de vicepreședinte al Chinei.
Președintele Donald Trump a aterizat la Shenzhen, în China, pentru summitul liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
Trump este primul președinte american care vizitează acest oraș, considerat „răspunsul” Chinei la Silicon Valley și sediul unora dintre cele mai mari companii de tehnologie ale țării.
Trump, primul președinte american care vizitează „orașul-minune” al Chinei
Donald Trump va deveni primul președinte american în exercițiu care aterizează la Shenzhen, unde va participa la un summit APEC.
Cu această ocazie, liderul chinez Xi Jinping îi va prezenta o adevărată imagine în miniatură a transformării moderne a țării sale: planificare urbană la scară largă, dezvoltare tehnologică accelerată și acumulare rapidă de bogăție.
Acolo, Trump va descoperi răspunsul Chinei la Silicon Valley: un oraș care găzduiește antreprenori din domeniul tehnologiei, drone care livrează mâncare și cel mai rapid supercomputer din lume.
Shenzhen este orașul în care au luat naștere multe dintre inovațiile tehnologice care au contribuit la amplificarea rivalității dintre Trump și Xi în privința accesului la materii prime, cipuri avansate și piețe profitabile.
Dacă stai de vorbă cu oricare dintre cei 18 milioane de locuitori ai orașului Shenzhen, îți vor spune cu mândrie că trăiesc într-un „oraș-minune”.
Construit în doar patru decenii pe terenuri mlăștinoase cu mangrove, orașul strălucitor are mai mulți zgârie-nori decât New York și de aproximativ trei ori mai mulți decât Chicago, potrivit Council on Vertical Urbanism.
În anii '80, liderul de atunci al Chinei, Deng Xiaoping, a ales acest oraș, aflat la mică distanță de Hong Kong, pentru a experimenta un model economic bazat pe piața liberă, cu scopul de a atrage capital străin.
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