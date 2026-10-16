Bărbatul a transmis, în direct pe YouTube, îndemnuri explicite la violență domestică împotriva femeilor. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a menținut soluția instanței inferioare, obligându-l totodată pe bărbat să presteze muncă în folosul comunității, transmite news.ro.

Inculpatul, identificat ca P.V.M., a fost trimis în judecată în ianuarie 2024 de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub acuzațiile de instigare publică și incitare la violență, ură sau discriminare.

Potrivit anchetatorilor, pe 20 noiembrie 2022, în jurul orei 02:00, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a realizat o transmisiune live pe platforma YouTube, în fața unui public de peste 100 de persoane. În cadrul acestui video, el a instigat în mod deschis la agresiuni fizice și violență domestică împotriva femeilor, indiferent de vârstă.

Printre afirmațiile sale s-au numărat îndemnuri precum: „aşa trebuie să fii cu femeia, să îi arăţi cine e şeful, să o baţi, să o învineţeşti la ochi” și „dacă nu baţi o femeie, nu eşti cu adevărat bărbat”. Totodată, acesta a declarat public că susține violența domestică și că își asumă inclusiv o pedeapsă cu închisoarea pentru acest lucru.

Magistrații au reținut că mesajele transmise au creat o atmosferă ostilă, degradantă, de intimidare și umilire la adresa femeilor.

Prin sentința din 20 martie 2026 a Judecătoriei Sectorului 3, rămasă definitivă la data de 9 octombrie 2026 prin decizia Curții de Apel București, instanța a stabilit o pedeapsă de 6 luni de închisoare pentru instigare publică și 9 luni de închisoare pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Aceste pedepse au fost contopite într-o pedeapsă rezultantă de 11 luni de închisoare.

Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii. În această perioadă, condamnatul este obligat să respecte o serie de măsuri de supraveghere și să presteze 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.