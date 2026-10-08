Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen ca să despartă grupurile.

Suporterii celor două echipe erau despărțiți de două cordoane de jandarmi, unii în Piața Mare, alții în Piața Mică a Sibiului. Suporterii echipei CSA Steaua au început să arunce cu sticle, bâte, pietre și fumigene spre rivalii de la Timișoara.

Forțele de ordine au folosit spray lacrimogen și scuturile pentru a-i îndepărta pe suporteri și a opri orice confruntare între galerii.

Unii suporteri, iritați de gazul lacrimogen, au avut nevoie de ajutor. Alții au fost urcați în duba jandarmilor.

Autoritățile erau pregătite pentru sosirea galeriilor, mai ales că de la București au venit peste 1.000 de suporteri. Jandarmi din Sibiu, Brașov și Timișoara au fost mobilizați, iar localnicii și turiștii au fost sfătuiți să păstreze distanța față de grupurile de suporteri.

Adrian Andraș, gruparea mobilă de jandarmi Brașov: „Au încercat, sunt diferite găști acolo, de a trece dintr-o piață în alta, dar colegii noștri au fost dispuși în așa fel încât ei au fost opriți și nu s-au întâlnit, unii cu ceilalți, n-au ajuns să ia contact unii cu ceilalți. Au fost câteva ciocniri.”

Partida din Liga a doua, dintre Poli Timișoara și CSA Steaua, se desfășoară pe Stadionul Municipal din Sibiu pentru că în Timișoara nu există un stadion pe care să se joace în nocturnă. Între cele două galerii există o mare rivalitate, mai ales că suporterii echipei Poli Timișoara sunt înfrățiți cu cei ai Rapidului.