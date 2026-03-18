„S-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi”. Cum a murit o tânără gravidă, lovită de o mașină în Cluj-Napoca

Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul a fost proiectat în direcția victimei, care nu a mai apucat să se ferească.

Martorii au încercat să îi acorde femeii întinse pe caldarâm primul ajutor, în timp ce sunau disperați la ambulanță.

Victima mergea pe trotuar, când, la câțiva metri distanță, șoferul unei mașini care circula pe banda a treia a vrut să schimbe brusc banda. Nu s-ar fi asigurat și a acroșat autoturismul unei șoferițe care se afla pe banda a doua, pe care l-a proiectat în afara șoselei, pe trotuar, exact unde se afla pietonul.

Lovitura a fost atât de puternică, încât femeia a fost prinsă între mașină și peretele clădirii.

Martor: „Am văzut fix cum a ricoșat mașina și a intrat în perete. Am văzut cum doamna respectivă s-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi și atât a fost tot. Au venit una pe lângă alta și cred că a tras, a vrut să intre pe cealaltă bandă.”