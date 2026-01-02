Românii sunt pesimiști în 2026. Doar 27% cred că va fi un an mai bun. Care ar trebui să fie prioritatea autorităților

Stiri actuale
02-01-2026 | 19:54
După un an cu turbulențe politice și economice, românii și-au stabilit așteptările pentru 2026. Potrivit unui sondaj IRES, la nivel personal aproape patru din zece au speranța că va fi un an mai bun, dar la nivel național așteptările sunt mai pesimiste.

autor
Teodora Suciu

Prețurile, costul vieții și sănătatea îi îngrijorează cel mai mult.

La nivel personal, aproape o treime dintre cei care au răspuns chestionarului se așteaptă să aibă un an similar cu 2025, 39% anticipează o îmbunătățire, în timp ce 28% preconizează că va fi mai rău.

În ceea ce privește grijile pentru 2026, inflația și costul vieții conduc detașat - aproape trei sferturi sunt neliniștiți într-o mare măsură în legătură cu acestea. Pe poziția a doua găsim situația politică din țară, urmată îndeaproape de cea de la nivel internațional. Topul este completat de starea de sănătate a familiei, cea personală și, în final, sub o treime se tem pentru stabilitatea locului de muncă.

Iar pentru acest an, cea mai mare dorință ar fi o sănătate mai bună - așa au declarat un sfert dintre cei chestionați, dar și stabilitatea financiară. 19% își doresc mai puține conflicte între români. Alții menționează mai puțin stres, un loc de muncă stabil, o situație politică predictibilă, mai mult timp liber și mișcare. Iar două procente și-ar dori să nu mai fie singuri.

Peste jumătate se așteaptă la mai rău

Românii au fost întrebați și ce cred că aduce anul pentru țara noastră. Doar 27 de procente spun că va fi mai bun față de 2025, 19 la sută nu văd nicio schimbare, în timp ce mai bine de jumătate se așteaptă la mai rău.

Cu aceste lucruri în minte, cei care au participat la cercetare spun că în 2026, prioritatea autorităților ar trebui să fie reducerea prețurilor. Pe locul al doilea - combaterea corupției, iar pe trei - creșterea salariilor. Sănătatea, educația, siguranța și apărarea țării au fost și ele amintite.

Când se va sfârși războiul din Ucraina

Pe plan extern, un sfert cred că războiul din Ucraina se va încheia anul acesta - 15 la sută spun că Rusia va primi tot ce a cerut, în timp ce 10 la sută sunt de părere că totul se va termina favorabil pentru Ucraina. Aproape jumătate cred, însă, că acest conflict va continua și în 2026, iar 20% că se va extinde în Europa.

Sondajul a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, în decembrie 2025, prin interviuri telefonice, la care au răspuns 1012 persoane. Studiul este auto-finanțat și are o eroare maximă de plus-minus 3,1%.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, sondaj, 2026,

Dată publicare: 02-01-2026 19:42

