De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani

Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.

Aproape jumătate dintre cei care au răspuns reprezentând toate generațiile au declarat că vor urmări PRO TV. Iar pentru asta vă mulțumim.

Sondajul realizat de AHA Moments în această lună arată că 78% dintre români nu au planuri speciale de Revelion.

59% spun că petrec Revelionul acasă, 12% merg la părinți sau rude, iar 7% la prieteni. Pentru ieșiri în oraș sau vacanțe au optat foarte puțini, respectiv 2-3 procente. În piețe sau în strada își propun să ajungă 4%, iar la cabane sau în altă țară 2%. Mai mult, 2% declara categoric ca nu vor serba Revelionul, iar dintre cei cu vârste între 45 și 60 de ani, 4% spun că se vor culca înainte de miezul nopții.

Există diferențe între generații. Cei mai tineri, din Generatia Z, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor să se distreze de Revelion - așa că doar 35% dintre ei spun că petrec noaptea dintre ani acasă. La polul opus se află Baby Boomers, cu vârste între 61 și 65 de ani, adevărații campioni ai distracției în propria sufragerie. Între aceste două extreme se află Millennials care au între 29 și 44 de ani și Generația X care au între 45 și 60 de ani. Dintre aceștia peste 6 din 10 vor sta acasă.

Și venitul joacă un rol important, dar nu schimbă tabloul general. În gospodăriile cu venituri mai mici, aproximativ 65% dintre români spun că petrec Revelionul acasă. Procentul scade doar puțin - la 53% în gospodăriile cu venituri ridicate. Cu alte cuvinte, Revelionul petrecut acasă nu este doar o chestiune de buget, ci ține tot mai mult de stilul de viață.

Pentru cei care rămân acasă, televizorul rămâne punctul central al serii. Indiferent de vârstă, cifrele arată că PRO TV este postul cel mai des menționat in ceea ce privește programul pe care îl vor urmări de Revelion, fiind lider în toate generațiile. 47% dintre români spun că se uită la PRO TV în noaptea dintre ani, ceea ce îl face singurul canal care domină toate categoriile de vârstă și rămâne principalul reper de divertisment. Iar pentru asta vă mulțumim!

