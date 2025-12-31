De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani

31-12-2025 | 19:37
Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.

Robert Hoară

Aproape jumătate dintre cei care au răspuns reprezentând toate generațiile au declarat că vor urmări PRO TV. Iar pentru asta vă mulțumim.

Sondajul realizat de AHA Moments în această lună arată că 78% dintre români nu au planuri speciale de Revelion.

59% spun că petrec Revelionul acasă, 12% merg la părinți sau rude, iar 7% la prieteni. Pentru ieșiri în oraș sau vacanțe au optat foarte puțini, respectiv 2-3 procente. În piețe sau în strada își propun să ajungă 4%, iar la cabane sau în altă țară 2%. Mai mult, 2% declara categoric ca nu vor serba Revelionul, iar dintre cei cu vârste între 45 și 60 de ani, 4% spun că se vor culca înainte de miezul nopții.

Există diferențe între generații. Cei mai tineri, din Generatia Z, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor să se distreze de Revelion - așa că doar 35% dintre ei spun că petrec noaptea dintre ani acasă. La polul opus se află Baby Boomers, cu vârste între 61 și 65 de ani, adevărații campioni ai distracției în propria sufragerie. Între aceste două extreme se află Millennials care au între 29 și 44 de ani și Generația X care au între 45 și 60 de ani. Dintre aceștia peste 6 din 10 vor sta acasă.

p
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și venitul joacă un rol important, dar nu schimbă tabloul general. În gospodăriile cu venituri mai mici, aproximativ 65% dintre români spun că petrec Revelionul acasă. Procentul scade doar puțin - la 53% în gospodăriile cu venituri ridicate. Cu alte cuvinte, Revelionul petrecut acasă nu este doar o chestiune de buget, ci ține tot mai mult de stilul de viață.

Pentru cei care rămân acasă, televizorul rămâne punctul central al serii. Indiferent de vârstă, cifrele arată că PRO TV este postul cel mai des menționat in ceea ce privește programul pe care îl vor urmări de Revelion, fiind lider în toate generațiile. 47% dintre români spun că se uită la PRO TV în noaptea dintre ani, ceea ce îl face singurul canal care domină toate categoriile de vârstă și rămâne principalul reper de divertisment. Iar pentru asta vă mulțumim!

Finala MasterChef de la PRO TV a fost lider de audiență marți seară. Premiul primit de marea Cosmina Boboc
Finala MasterChef de la PRO TV a fost lider de audiență marți seară. Premiul primit de marea Cosmina Boboc

Sezonul 10 MasterChef România 2025 s-a încheiat aseară, într-o ediție cu emoții puternice, în care a fost desemnat câștigătorul.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!"

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

"La început, nu mă coafa atât de tare". Cum a ajuns Florin Busuioc să prezinte Vremea la PRO TV

„La început, nu mă coafa atât de tare să prezint Vremea.” Așa își începe Florin Busuioc povestea despre începuturile sale la PRO TV. Azi, “Busu” este omul pe care milioane de români îl identifică instant cu prognoza meteo.

Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului": The Telegraph: "Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă"
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului": The Telegraph: "Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă"

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (12:00 ora României).

