O altă persoană, despre care se credea inițial că a rămas captivă în interior, a reușit să iasă înainte de sosirea pompierilor.

Primăria deține aici trei apartamente sociale, ocupate de 3 familii. Din primele informații, o parte din zidărie s-ar fi prăbușit la mică distanță de o femeie în vârstă de aproximativ 55 de ani.

Alimentarea cu gaz și electricitate a fost oprită, iar la fața locului au ajuns angajații de la Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru a evalua situația. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cele șase persoane evacuate au mers la rude, iar accesul în zonă a fost restricționat.