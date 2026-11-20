Până la descoperirea misteriosului donator, locatarii ezită să se bucure de banii găsiți.

Locatarii unui bloc dintr-o localitate aflată în apropiere de Rotterdam au avut parte de un cadou neașteptat. Zece dintre ei au găsit bancnote de 50 de euro în cutiile poștale.

Localnică: „Fiul meu, Ruud, a găsit banii. Când am venit acasă, mi-a spus: «Uite ce era în cutia poștală!»”

Localnică: „A acționat precum Robin Hood!”

Nu toată lumea a avut noroc.

Reporter: „Dumneavoastră ați găsit 50 de euro?”

Localnic: „Nici vorbă! Eu trebuie să strâng fiecare bănuț!”

Localnică: „Eu n-am primit nimic.”

În Olanda, au mai fost astfel de situații. În 2022, clienții unei bănci de alimente au primit, în mai multe plicuri, 8.500 de euro în total. Iar în Rotterdam, o femeie a găsit anul acesta în cutia poștală 1.850 de euro, fără să știe cine i-a trimis.

Bram Schaper, directorul unei platforme pentru donații: „Sunt mulți oameni care nu știu ce să facă cu banii lor. Unii au mai mult decât le trebuie și sunt bucuroși să ofere. Alții spun că vor să dea ceva înapoi societății.”

Există însă și o parte mai puțin plăcută a poveștii. Poliția olandeză atrage atenția că sumele primite anonim trebuie declarate autorităților locale, care le păstrează timp de un an înainte de a intra, legal, în posesia celui care le-a găsit.

Eise Pulles, reporter RTL 4: „Așadar, dacă găsiți bani dăruiți anonim, nu înseamnă automat că îi puteți păstra. Regulile spun că trebuie să anunțați primăria și să așteptați un an. Întrebarea este: câți oameni chiar fac asta?”

Femeie: „Să aștept un an întreg? Asta spune poliția? Da, sigur!”

Bram Schaper, directorul unei platforme pentru donații: „Dacă deschizi cutia poștală și găsești 10.000 de euro, cred că ar fi o idee bună să suni la poliție.”

Reporter: „Dar pentru cei 50 de euro?”

Bram Schaper: „Eu i-aș cheltui!”

Oamenii speră ca binefăcătorul să lase și un indiciu despre identitatea sa, dacă dorește să le mai facă o surpriză.