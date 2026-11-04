Datele INS arată că, în trimestrul al treilea al acestui an, înmatriculările au scăzut cu aproape 20 de procente față de aceeași perioadă din 2025.

Scăderea a fost și mai mare în cazul mașinilor noi, semn că cele second-hand sunt din nou o opțiune, la fel și motocicletele.

Pentru mulți șoferi, nota de plată după o vizită la un service auto se traduce printr-o gaură serioasă în buget. Iar la asta se adaugă și costurile obișnuite din fiecare lună.

Bărbat: „Peste o mie de lei vizita. Pe lună, în jur de o mie de lei, doar combustibilul.”

Bărbat: „11 lei, e jale!”

Tânăr: „Păi, dacă toate sunt foarte scumpe, asigurările scumpe, înmatricularea scumpă, benzina, motorina, tot. Asigurarea a fost aproape 3.000 de lei.”

Reporter: „Un plin cât vă costă?”

Tânăr: „Cinci sute și ceva, e foarte mult. Scuter aș vrea să-mi cumpăr.”

Iar unii au făcut deja pasul.

Băiat: „Este mult mai practic în trafic. Combustibil mult mai redus, consumă foarte puțin față de o mașină.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Doar în ultimul trimestru au fost înmatriculate peste 10.000 de scutere și motociclete, cu 10% în plus față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INS. Pe de altă parte, interesul românilor pentru mașinile noi a fost în scădere. În aceeași perioadă, în țară au fost înmatriculate cu aproape 20% mai puține.”

Radu Nechita, economist: „Oamenii au scos mai mulți bani din buzunare pentru diverse impozite, diverse dări, mai mulți bani pentru benzină, pentru motorină. Sunt foarte multe prețuri care au crescut. Avem o inflație ridicată. Toate aceste lucruri se adaugă la incertitudinea, la neplăcerile cu care ne confruntăm și asta afectează, până la urmă, deciziile pe care le luăm.”

Datele mai arată că, din cele peste 114.000 de autoturisme înmatriculate în ultima perioadă, doar 32.000 au fost noi. Asta înseamnă că aproape trei din patru mașini sunt rulate. Este unul dintre motivele pentru care parcul auto din România continuă să fie foarte poluant.

Mihnea Matache, specialist de mediu: „Este o proporție foarte mare de mașini Euro 4 sau mai puțin, ceea ce indică faptul că foarte multe mașini de pe șoselele din România au un nivel de poluare foarte mare. Oamenii caută soluții și, atunci când statul nu oferă aceste soluții, oamenii caută să ia problemele în propriile mâini.”

În România au fost înmatriculate, în total, până în luna septembrie, peste 85.000 de vehicule electrice.