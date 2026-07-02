Hernan Gil Flores, un agent de securitate, a rămas blocat în cabina sa de pază, sub clădirea în care lucra în Catia La Mar, o zonă de coastă aproape în întregime distrusă în urma catastrofei naturale din 24 iunie.

„Este o operaţiune de salvare extrem de complexă”, a declarat pentru CBS News Manny Sampang, unul dintre şefii echipelor de intervenţie din cadrul Departamentului de Pompieri al comitatului Los Angeles, aflat în Venezuela pentru a contribui la eforturile de salvare. „Există mai multe clădiri care se înclină spre clădirea din care încercăm să-l salvăm”.

Potrivit CBS, echipele de salvare consideră că Gil Flores se află încă în cabina de pază din parcarea subterană. Echipele de salvare au acţionat cu prudenţă, temându-se că anumite părţi ale clădirii s-ar putea prăbuşi din nou.

Soţia sa, Gusbimar Gonzalez, a declarat pentru CBS News că echipa de salvare a luat legătura cu soţul ei. Ea a spus că acesta nu este rănit şi că au reuşit să-i aducă apă.

Numărul confirmat al victimelor în urma cutremurelor cu magnitudinea de 7,5 şi, respectiv, 7,2, care au avut loc la un minut distanţă unul de celălalt, imediat după ora 18:00, ora locală, pe 24 iunie, depăşeşte 1.900 marţi. Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Echipele de salvare au descoperit mici minuni printre dărâmături, printre care şi salvarea unui bebeluş în vârstă de 18 zile, care, împreună cu mama sa, a fost scos dintr-un bloc prăbuşit după ce amândoi au rămas blocaţi timp de 32 de ore. Într-un alt caz, o mamă şi bebeluşul ei în vârstă de 9 luni au fost scoşi din dărâmăturile unei clădiri prăbuşite, suferind „doar răni uşoare”, a declarat la momentul respectiv Grupul de lucru 1 pentru căutare şi salvare din Virginia.

Autorităţile venezuelene afirmă că, până în prezent, au fost salvate aproximativ 6.400 de persoane.

Estimările realizate pe baza datelor satelitare ale NASA indică faptul că, în întreaga regiune afectată, aproape 59.000 de clădiri au fost probabil avariate sau s-au prăbuşit complet. Organizaţia Naţiunilor Unite afirmă că 1,8 milioane de persoane, dintre care aproape 700.000 sunt copii, au nevoie de asistenţă umanitară.

Cele mai grave distrugeri se concentrează în La Guaira, pe coasta Venezuelei.