În același timp, meteorologii urmăresc cu mare atenție un fenomen neobișnuit care se produce la 30 de kilometri deasupra Polului Nord.

Astfel de zile cu soare, vom mai avea, doar că va fi și mai frig. Un val uriaș de aer polar coboară peste Europa și România se află pe traseul lui. Această masă de aer foarte rece este transportată dinspre nord și nord-vest și aduce temperaturi sub normalul perioadei.

Cele mai reci vor fi nopțile. Acolo unde cerul se înseninează, pământul pierde mai repede căldura, iar aerul rece se acumulează în depresiuni. Așa se face că în estul Transilvaniei vom avea chiar ger, pentru că se vor înregistra minus 12 grade Celsius.

Tot în depresiuni, dar și în zonele joase din sudul și estul țării se poate forma ceață, mai ales noaptea și dimineața. Iar când temperaturile sunt negative, apare chiciura. Nici Bucureștiul nu scapă de nopțile cu îngheț. În oraș, se vor înregistra 0 grade în centru și minus 4 la periferie.

La munte, la peste 1.500 de metri, sunt posibile ninsori slabe, iar pe creste vântul poate atinge 90 de kilometri pe oră.

Vom avea o iarnă cu două fețe

Dar acest aer polar nu va rămâne deasupra noastră la nesfârșit. Spre finalul săptămânii viitoare, ciclonii atlantici vor începe să schimbe circulația atmosferică. Și sunt așteptate ploi. Meteorologii vorbesc despre o iarnă cu două fețe.

Elena Mateescu, ANM: „Iată că și în ultima lună de toamnă, alternanțele de perioade mai reci, urmate de perioade în care temperaturile să fie unele generoase, cu maxime care pot depăși 15 grade, se pot apropia de 20 de grade Celsius, va rămâne elementul meteorologic de interes și până la finalul toamnei 2026”.

În paralel, meteorologii urmăresc un fenomen neobișnuit. Vortexul polar, un uriaș sistem de vânturi care înconjoară regiunea arctică, slăbește puternic. Iar ceea ce atrage atenția este momentul în care se produce această schimbare.

Teoretic, în noiembrie, vortexul prindea forță, iar perturbările majore apăreau, de regulă, în a doua parte a iernii. Anul acesta însă, vânturile încetinesc mult mai devreme și din cauza fenomenului El Nino. Specialiștii își explică astfel și aceste episoade în care se face frig brusc.