Potrivit analizei realizate de Severe Weather Europe există posibilitatea unor episoade de frig și ninsori peste medie în anumite regiuni ale continentului, însă specialiștii nu confirmă, deocamdată, o iarnă mai severă. Nici pentru România nu există încă o estimare clară.

Vortexul polar ar putea suferi o perturbare record

Meteorologii urmăresc o încălzire bruscă a stratosferei, fenomen care poate slăbi vortexul polar și poate modifica circulația aerului în apropierea Polului Nord. La altitudini de aproximativ 30 de kilometri, temperaturile ar putea crește cu peste 27 de grade Celsius, iar vânturile stratosferice ar urma să își schimbe direcția.

Potrivit Severe Weather Europe, inversarea vânturilor este estimată pentru 6 noiembrie. Dacă se confirmă, evenimentul ar putea deveni cel mai timpuriu de acest tip înregistrat până acum, depășind precedentul record cu aproximativ trei săptămâni.

Modelele ECMWF și GEFS susțin posibilitatea acestei schimbări, dar indică și faptul că perturbarea ar putea fi temporară, circulația atmosferică urmând să se refacă până la jumătatea lunii noiembrie.

Europa ar putea avea parte de episoade de frig în decembrie

O analiză a 21 de situații anterioare, în care vortexul polar a fost perturbat la începutul lunii noiembrie, oferă indicii despre posibilele efecte ale fenomenului. Simulările arată că o astfel de evoluție poate favoriza coborârea aerului rece spre Europa în decembrie.

Cele mai multe regiuni ale continentului ar putea înregistra temperaturi sub valorile obișnuite, iar în unele zone ar exista condiții pentru ninsori mai abundente. Semnalul este mai puțin pronunțat în nordul și nord-estul Europei.

În anumite condiții, circulația atmosferică ar putea favoriza episoade de ger asemănătoare celor asociate fenomenului „Bestia din Est”. Aceste scenarii nu reprezintă însă prognoze certe, ci rezultate ale unor simulări climatice.

În ianuarie, frigul s-ar putea concentra în vestul și nordul Europei

Pentru prima lună a anului 2027, modelele indică o posibilă schimbare a zonelor afectate de temperaturi scăzute. Dacă în decembrie semnalul de răcire apare pe o mare parte a continentului, în ianuarie acesta s-ar putea concentra în vestul, nordul și centrul-nordul Europei.

În același timp, estul continentului ar putea avea temperaturi peste valorile normale. Ninsorile ar putea fi mai consistente în vestul, centrul și nord-vestul Europei, unde aerul rece s-ar putea întâlni cu masele de aer umed venite dinspre Atlantic și Marea Mediterană.

România nu are încă o prognoză clară pentru iarna 2026–2027

Deși perturbarea vortexului polar ar putea favoriza episoade de frig în Europa, analiza Severe Weather Europe nu oferă o estimare concretă pentru România. Prin urmare, nu se poate afirma în acest moment că țara noastră va avea parte de o iarnă mai geroasă sau cu mai multă zăpadă.

Un factor important care ar putea influența evoluția vremii este El Niño, episod climatic care se anunță foarte puternic. Efectele sale, împreună cu cele ale vortexului polar și ale altor sisteme atmosferice, vor contribui la configurarea vremii din lunile următoare.

În plus, o încălzire bruscă a stratosferei nu produce automat efecte imediate la nivelul solului. Impactul poate apărea cu întârziere și diferă de la o regiune la alta. Astfel, posibilitatea unei ierni severe rămâne un scenariu de urmărit, nu o certitudine.