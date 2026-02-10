Vortexul polar „se rupe”. Fenomenul meteo care întârzie venirea primăverii în România. Când se încălzește vremea

Vortexul polar este pe punctul de a se fractura, anunță meteorologii de la Severe Weather Europe, iar acest fenomen atmosferic de amploare schimbă radical vremea din România în a doua parte a lunii februarie și în luna martie.
Vortexul polar, acel sistem masiv care menține aerul rece deasupra Arcticii, este pe punctul de a se perturba, iar efectele vor fi resimțite direct și în țara noastră.
Fragmentarea vortexului polar din februarie 2026 va aduce un sfârșit de iarnă și un început de primăvară mai reci decât normal pentru România. Deși nu sunt estimate recorduri de temperaturi scăzute, perioadele prelungite de vreme rece din a doua jumătate a lunii februarie și din martie ar putea reprezenta o provocare, mai ales pentru zonele din nord și est ale țării.
Meteorologii vor continua să monitorizeze evoluția acestui fenomen și vor emite actualizări regulate. Rămâneți informați prin sursele oficiale și pregătiți-vă pentru o prelungire a sezonului rece cu cel puțin 2-3 săptămâni față de normal.
Ce este vortexul polar și cum funcționează
Vortexul polar este o circulație puternică de aer rece care se rotește deasupra regiunilor polare, extinzându-se de la suprafața pământului până la peste 50 de kilometri altitudine, în stratosferă. Putem să ne imaginăm acest vortex ca pe un perete circular uriaș de vânt care ține captiv aerul arctic rece.
Când vortexul este puternic și stabil, România și restul Europei beneficiază de ierni relativ blânde, deoarece aerul rece rămâne blocat deasupra polului. Dar când acest sistem se destabilizează sau se fragmentează, peretele protector se prăbușește, iar masele de aer polar coboară spre sud, aducând frig intens în țara noastră.
Încălzirea stratosferică din februarie - evenimentul care schimbă totul
La mijlocul lunii februarie va avea loc ceea ce meteorologii numesc "încălzire stratosferică" - un fenomen în care temperatura din stratosferă crește brusc cu zeci de grade, perturbând complet structura vortexului polar.
Prognozele arată că în stratosferă, la aproximativ 30 de kilometri altitudine, temperaturile vor crește cu aproape 40 de grade Celsius față de valorile normale. Această încălzire masivă va fragmenta vortexul polar în două părți, iar nucleul principal va fi împins exact spre emisfera estică - adică spre Europa și implicit spre România.
Acest lucru nu este doar teorie - hărțile meteorologice arată clar cum vortexul se va deforma și cum aerul rece va fi forțat să coboare spre România din nord și nord-est.
Prognoza pentru România: Februarie 2026
Prima jumătate a lui februarie (până pe 15 februarie): România se află încă sub influența unui pattern atmosferic relativ normal pentru această perioadă. Temperaturile sunt apropiate de valorile specifice sezonului, cu posibile oscilații între zile mai blânde și perioade mai reci.
A doua săptămână din februarie (15-22 februarie): Odată cu declanșarea încălzirii stratosferice, primele mase de aer polar vor începe să se deplaseze dinspre nord-est către România. Hărțile meteorologice indică o extindere a aerului rece dinspre nord-estul Europei către zona noastră geografică.
În această perioadă, România poate experimenta:
- Scăderi notabile de temperatură, în special în jumătatea de nord și est a țării
- Temperaturi sub valorile normale pentru această dată din calendar
- Posibilitate crescută pentru precipitații sub formă de ninsoare, mai ales în zonele de deal și munte
- Vânt dinspre nord și nord-est, care va accentua senzația de frig
A treia săptămână din februarie (după 22 februarie): După ce un fenomen atmosferic tropical (oscilația Madden-Julian) își va epuiza efectele asupra Americii de Nord, conexiunea între stratosferă și nivelurile joase ale atmosferei se va consolida și peste Europa. Aceasta înseamnă că influența vortexului polar fragmentat va deveni și mai evidentă, potrivit hărților de pe severe-weather.eu.
Prognozele indică pentru această perioadă:
- Menținerea temperaturilor sub normalul sezonier pe întreg teritoriul României
- Extinderea maselor de aer rece dinspre nord-estul Europei
- Posibile episoade de ninsori și polei
- Temperaturi nocturne care ar putea coborî sub -10°C în zonele de câmpie din Moldova și Transilvania
- Maxime diurne care s-ar putea menține sub 0°C în zonele din nord și est
Prognoza pentru România: Martie 2026
Începutul lunii martie (1-15 martie): Modelele meteorologice arată o continuare a tiparului rece instalat în ultima parte a lui februarie. Vortexul polar fragmentat va continua să mențină un flux de aer rece dinspre nord și nord-est către România.
Pentru această perioadă, estimările indică:
- Temperaturi în continuare sub mediile multianuale specifice lunii martie
- Menținerea caracterului de iarnă, cu posibilitate pentru episoade de ninsoare
- Instabilitate atmosferică, cu alternanțe între zile mai reci și scurte perioade de încălzire
- Zone ale țării care ar putea înregistra temperaturi nocturne negative chiar și după 10 martie
Hărțile meteorologice pentru începutul lui martie arată o anomalie termică negativă (adică temperaturi sub normal) care acoperă o suprafață mare din Europa, inclusiv România. Deși anomaliile nu par extreme în această prognoză de lungă durată, ele indică în mod clar o tendință de vreme mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă.
De ce prognozele pe termen lung sunt diferite de cele pe termen scurt
Este important de înțeles că, la o distanță de 2-4 săptămâni în viitor, meteorologii nu pot prezice temperatura exactă din București pentru data de 5 martie la ora 14:00. În schimb, ei identifică tendințe și anomalii majore la scară largă.
Vortexul polar este unul dintre aceste semne majore care permit meteorologilor să estimeze că februarie și martie vor fi mai reci decât normal. Totuși, detaliile - exact când va ninge, cât de mult și în ce zone anume - vor deveni clare doar cu câteva zile înainte.
Modelele meteorologice se actualizează constant, iar prognozele se pot ajusta pe măsură ce evenimentele se apropie. De aceea, urmărirea buletinelor meteorologice oficiale de la Administrația Națională de Meteorologie este esențială.
