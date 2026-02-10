Vortexul polar „se rupe”. Fenomenul meteo care întârzie venirea primăverii în România. Când se încălzește vremea

Vortexul polar, acel sistem masiv care menține aerul rece deasupra Arcticii, este pe punctul de a se perturba, iar efectele vor fi resimțite direct și în țara noastră.

Fragmentarea vortexului polar din februarie 2026 va aduce un sfârșit de iarnă și un început de primăvară mai reci decât normal pentru România. Deși nu sunt estimate recorduri de temperaturi scăzute, perioadele prelungite de vreme rece din a doua jumătate a lunii februarie și din martie ar putea reprezenta o provocare, mai ales pentru zonele din nord și est ale țării.

Meteorologii vor continua să monitorizeze evoluția acestui fenomen și vor emite actualizări regulate. Rămâneți informați prin sursele oficiale și pregătiți-vă pentru o prelungire a sezonului rece cu cel puțin 2-3 săptămâni față de normal.

Ce este vortexul polar și cum funcționează

Vortexul polar este o circulație puternică de aer rece care se rotește deasupra regiunilor polare, extinzându-se de la suprafața pământului până la peste 50 de kilometri altitudine, în stratosferă. Putem să ne imaginăm acest vortex ca pe un perete circular uriaș de vânt care ține captiv aerul arctic rece.

Când vortexul este puternic și stabil, România și restul Europei beneficiază de ierni relativ blânde, deoarece aerul rece rămâne blocat deasupra polului. Dar când acest sistem se destabilizează sau se fragmentează, peretele protector se prăbușește, iar masele de aer polar coboară spre sud, aducând frig intens în țara noastră.

Încălzirea stratosferică din februarie - evenimentul care schimbă totul

La mijlocul lunii februarie va avea loc ceea ce meteorologii numesc "încălzire stratosferică" - un fenomen în care temperatura din stratosferă crește brusc cu zeci de grade, perturbând complet structura vortexului polar.

Prognozele arată că în stratosferă, la aproximativ 30 de kilometri altitudine, temperaturile vor crește cu aproape 40 de grade Celsius față de valorile normale. Această încălzire masivă va fragmenta vortexul polar în două părți, iar nucleul principal va fi împins exact spre emisfera estică - adică spre Europa și implicit spre România.

Acest lucru nu este doar teorie - hărțile meteorologice arată clar cum vortexul se va deforma și cum aerul rece va fi forțat să coboare spre România din nord și nord-est.