Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”

România intră marți seara, de la ora 21:00, sub influența ciclonului Barbara. Jumătatea sudică a țării este sub Cod roșu de ploi torențiale. În București și cinci județe sunt așteptate cantități alarmante de apa, de până la 140 de litri pe metru pătrat.

Populația primește mesaje Ro-Alert și este sfătuită să evite deplasările inutile. De asemenea, în aceste zone școlile și grădinițele vor fi miercuri închise.

Plouă aproape fără oprire de mai bine de 24 de ore. Iar ce e mai rău abia urmează, ne spun meterologii care urmăresc cu atenție mișcarea ciclonului Barbara.

Ajunge deasupra țării noastre în partea de sud și va aduce o cantitate de apă uriașă. Ciclonul mediteranean a măturat deja o parte din Bulgaria, așa că autoritățile au intrat în alertă maximă.

Comitele de urgență au decis închiderea școlilor în București, Constanța, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Călărași.

Stelian Bujduveanu, primar interimar al municipiului București: ”Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă în a duce și a lua copilul de la școală. În același timp, locuitorii din zona de Cod roșu sunt rugați să evite drumurile inutile”.

Raed Arafat, șeful DSU: ”Urmăriți Ro-Alert, nu ieșiți dacă nu aveți nevoie, luați apă și alimente pentru 72 de ore, pot fi întreruperi de energie și atunci să aveți lanternă. Mai bine că am luat aceste măsuri chiar dacă nu va fi nimic. Uitați ce a fost în Bulgaria”.

”Imaginați-vă câte o cadă de apă pe fiecare metru pătrat”

Corespondent ProTV: ”Aici e centrul de comandă în cazul unor situații de urgență cum e acest Cod roșu de ploi torențiale. Toate forțele angrenate sunt în alertă aici în centrul integrat: ISU, SMURD, Ambulanța, Poliția, specialiștii din Telecomunicații. Aici se primesc absolut toate apelurile de urgență, le vedeți pe ecrane și de aici se coordonează și se monitorizează în timp real zonele cu risc — pentru ca echipele din teren să ajungă rapid acolo unde situația o cere. Autoritățile spun că sunt pregătite pentru intervenții de amploare dacă ploaia va produce inundații sau blocaje în trafic".

Intră în vigoare și un Cod roșu de ploi torențiale pentru Capitală și mai multe județe din sud și sud-estul țării.

Fenomenul meteo, botezat Barbara de Serviciul Meteorologic din Italia, a adus deja ploi în toată țara. Până acum s-au acumulat peste 60 l/mp, dar, potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu Cod roșu vor depăși 140 l/mp, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.

Monica Ioniță, climatolog: ”140 litri pe metrul pătrat este mult, mult mai mult pentru București. Acest lucru poate fi aș spune un pic catastrofal, pentru că este un oraș foarte urbanizat. Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50-60 litri pe metrul pătrat. Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului, să fie infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului”.

Corespondent ProTV: ”Haideți să încercăm să înțelegem ce înseamnă de fapt ploile torențiale. Săptămâna trecută am avut căderi de apă de 70 litri pe metrul pătrat și mai multe străzi din București au fost inundate. De această dată, meteorologii au prognozat un debit dublu, adică 140 de litri pe metru pătrat, care este o cantitate imensă de apă. Dacă ne gândim că într-o cadă obișnuită încap circa 150 de litri, atunci imaginați-vă câte o cadă de apă pe fiecare metru pătrat. Sau, de exemplu, dacă aveți o curte de 100 metri pătrați, în total se adună 14.000 de litri, adică 14 tone de apă care trebuie să se scurgă sau să fie gestionate de canalizare. Ori, mai simplu, dacă ne imaginăm că apa nu se poate scurge niciunde și ar rămâne pe șosea, ar avea o adâncime de 14 centimetri, adică ne-ar trece de glezne. Tocmai de aceea, Codul roșu emis de meteorologi este justificat: volumele de apă prognozate depășesc capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare și a cursurilor mici de apă, ceea ce face ca riscul de inundații severe să fie extrem de ridicat”.

În aceste condiții, oamenii au început pregătiri, pentru că există pericolul ca apa să ajungă în parcările subterane și în stațiile de metrou.

Cei care locuiesc într-un bloc din Sectorul 2, construit mult sub nivelul străzii și cu rețeaua de canalizare subdimensionată, au decis să pună la toate ușile de acces în imobil saci cu nisip.

Ciclonul se va deplasa rapid către est, urmând să se îndrepte spre Peninsula Crimeea.

