Mulți minori, nu știu că sunt victime, alții nu au cui să ceară ajutor - admit autoritățile, care vin acum cu un nou set de 57 de măsuri pentru a-i proteja. Unele au fost inspirate de propunerile făcute de o mie de copii.

Uneori, abuzul nu începe cu o lovitură. Poate începe cu o fotografie distribuită fără acord, cu o umilință care trece drept glumă sau cu un comportament de control pe care copilul ajunge să îl considere normal. Prin campania digitală „Ce zici? Red flag sau nu?", autoritățile își propun să-i ajute pe copii și pe adulți să recunoască mai ușor semnele unei relații abuzive sau ale unui comportament nepotrivit. Pe site-ul redflagzone.ro, găsim exemple.

„- Ți-am pus poza aia în story, e prea funny... hahaha

- Scoate-o, te rog.

- De ce? E doar o glumă...

- Nu mi se pare ok.

- Ai zero umor. Toți râd, chill... (red flag)

Copiii au nevoie și de adulți pregătiți să îi asculte și să-i protejeze, spun reprezentanții lor.

Consiliul Național al Elevilor a cerut mai mulți consilieri școlari, mai ales în mediul rural, și lecții despre consimțământ, relații sănătoase, siguranță digitală.

Valentin-Sorin Costreie, ministrul Educației: „Ce s-a întâmplat în Parlament nu e ok - deci am avut o lege care a picat, prin care se scotea acordul parental pentru ca copiii să se ducă la consiliere. În unele cazuri, scuzați-mă, dar chiar părinții sunt problema”.

Până în 2031, România își propune să combată violența împotriva copiilor prin 57 de măsuri, printre care suplimentarea consilierilor școlari și posibilitatea introducerii asistenților sociali în școli. Anul trecut, au fost raportate peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, arată datele oficiale.

Luca Niculescu, premierul României: „Studiile realizate în cadrul acestui proiect ne arată dimensiunea problemei, adică peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții".

În următorii trei ani, responsabilii vor să revizuiască legile care stabilesc modul în care intervin instituțiile în cazurile de violență asupra copiilor. Vor fi dezvoltate programe de educație parentală, care să îi ajute pe părinți să își gestioneze furia și să adopte metode de disciplinare fără violență. Iar în cel mult patru ani, autoritățile vor să introducă o procedură unică prin care cazurile de violență să fie recunoscute, raportate și gestionate coordonat de instituțiile responsabile.