Iar frauda este extinsă, spun anchetatorii, după ce suspecții au descoperit cum să păcălească aplicația de plată a furnizorului.

Polțiștii și jandarmii au descins în 30 de locuințe din București, Ilfov și Mureș, unde stau șoferi bănuiți de furt de energie electrică din stațiile de încărcare pentru mașini ale companiei PPC Blue.

Diana Dănescu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „În perioada 03 iunie 2025 - 30 septembrie 2025, 47 de persoane ar fi creat în mod fraudulos 1.114 conturi de utilizator într-o aplicație mobilă destinată șoferilor de mașini electrice și hibride, folosind date de identificare false și carduri bancare virtuale emise de procesatori străini, obținând astfel acces neautorizat la serviciile de încărcare a autovehiculelor electrice”.

Agenții de la Serviciul de Combatere a Infracțiunilor informatice din Poliția Capitalei au descoperit peste 1.100 de sesiuni de încărcare a mașinilor electrice sau hibrid care nu au fost achitate.

Corespondent Pro TV: „Procurorii Parchetului General susțin că membrii grupării ar fi exploatat la maximum o vulnerabilitate a aplicației care le-ar fi permis să își încarce mașinile de mai multe ori în decurs de 24 de ore, fără să fie însă necesară autentificarea repetată din partea băncii”.

Compania de distribuție a energiei electrice a descoperit frauda și a denunțat-o. Iar după câteva luni de investigații au fost identificați 47 de suspecți. Unii dintre ei ar fi fost descoperiți pe un grup de mesagerie unde ar fi fost distribuite contra cost date de autentificare frauduloasă pentru încărcarea mașinilor electrice.

Paguba estimată de procurori, pentru doar patru luni de furt de energie electrică, depășește 30.000 de euro.